Palio di Siena oggi: orario, contrade, cavalli, fantini e come vedere la corsa in diretta tv e streaming

Il Palio di Siena è molto più di una corsa: è storia, cultura e identità, come direbbe il telecronista Pierluigi Pardo. Un evento unico al mondo, che affonda le sue radici nel Medioevo e che ogni anno coinvolge l'intera città in un mix di fede, passione e rivalità. Una sfida tra contrade che si tramanda di generazione in generazione, trasformando Piazza del Campo nel teatro di una delle manifestazioni più suggestive al mondo.

Come funziona il Palio di Siena

Alla corsa partecipano dieci contrade su diciasette. Ogni anno, corrono di diritto le sette contrade che non hanno partecipato al Palio corrispondente dell'anno precedente, mentre le altre tre vengono estratte a sorte circa un mese prima. Le sette escluse da questo Palio correranno di diritto il prossimo. Un altro sorteggio serve a stabilire l'ordine del corteo storico che precede la corsa. Il meccanismo garantisce equilibrio e rotazione, mantenendo vive le rivalità storiche e le alleanze che caratterizzano da secoli la vita della città.

Le contrade, i cavalli e i fantini del Palio del 2 luglio 2025

Selva : cavallo Zenis, fantino Andrea Sanna

: cavallo Zenis, fantino Drago : cavallo Diosu de Campeda, fantino Michel Putzu

: cavallo Diosu de Campeda, fantino Valdimontone : cavallo Comancio, fantino Giuseppe Zedde

: cavallo Comancio, fantino Lupa : cavallo Ares Elce, fantino Antonino Mula

: cavallo Ares Elce, fantino Chiocciola : cavallo Tale e Quale, fantino Giosuè Carboni

: cavallo Tale e Quale, fantino Oca : cavallo Diodoro, fantino Giovanni Atzeni

: cavallo Diodoro, fantino Bruco : cavallo Viso d'Angelo, fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

: cavallo Viso d'Angelo, fantino detto Scompiglio Tartuca : cavallo Zio Frac, fantino Carlo Sanna

: cavallo Zio Frac, fantino Istrice : cavallo Dorotea, fantino Enrico Bruschelli

: cavallo Dorotea, fantino Pantera: cavallo Arestetulesu, fantino Francesco Caria

Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini

Dove vedere il Palio di Siena in diretta tv e streaming

La corsa sarà trasmessa in diretta su La7 dalle 17:10, con orari flessibili legati alle procedure di partenza. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dallo storico Giovanni Mazzini. Racconti e approfondimenti dal dietro le quinte saranno a cura di Andrea Milluzzi, mentre Elena Testi seguirà la corsa dal Comune di Siena insieme agli ospiti più illustri.

Sarà possibile seguire il Palio anche in streaming su La7.it, per vivere ogni emozione, dal corteo storico al momento della mossa, fino alla bandiera del vincitore che sventolerà nel cielo di Piazza del Campo. E per gli appassionati, l'appuntamento è già fissato per il prossimo Palio: il 16 agosto, sempre in diretta su La7.