Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford e gli stuntman: 'Lasciatemi in pace, sono anziano!'

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è l'ultimo capitolo della saga con star Harrison Ford e l'attore ha rivelato un divertente aneddoto che l'ha visto scontrarsi con gli stuntman coinvolti nella produzione. L'attore, intervistato da Esquire, ha inoltre spiegato che ha scelto di dire addio al personaggio con "un film ambizioso" all'altezza dell'amato archeologo.

La "discussione" con gli stuntman

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in una scena

Harrison Ford, parlando delle riprese di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ha rivelato che a un certo punto stava girando una scena che prevedeva cavalcasse per le strade di New York durante la parata organizzata per celebrare lo sbarco sulla Luna. Al termine del ciak ha sentito le mani di tre stuntman che lo tenevano fermo da terra mentre lui era ancora a cavallo.

L'attore ha dichiarato: "Ho pensato: 'Che ca**o?'. Era come se fossi stato attaccato da gente che voleva toccarmi. Ho guardato in basso e c'erano questi tre stuntman che si stavano assicurando che non cadessi dalle staffe".

Ford ha aggiunto: "Mi hanno detto: 'Avevamo solo paura perché abbiamo pensato, capisci, e bla bla bla bla bla'. E ho risposto: 'Lasciatemi in pace... Lasciatemi in pace, sono un uomo anziano che sta scendendo da un cavallo e voglio che si veda che lo sono!". Harrison ha infatti ribadito che trovava importante mostrare che gli anni sono trascorsi anche per Indy ed è stata una sua idea inserire la scena in cui è a petto nudo: "Svegliarmi con indosso la biancheria e un bicchiere vuoto in mano è stata una mia idea".

La produzione ha poi dovuto fermare la produzione per due settimane dopo che il protagonista si è infortunato durante una scena di combattimento con Mads Mikkelsen: "Sono inoltre conosciuto per fermare il lavoro sul set perché mi faccio male, e non è qualcosa per cui vorresti essere ricordato. Ma ehi, accade!".

Tra gli impegni dell'attore c'è anche Captain America: New World Order e Ford ha spiegando, parlando del suo debutto nel MCU: "Ci sono giornate difficili e altre facili, e giorni divertenti e altri no. Le tempistiche sono dure, ma è divertente. Ma non è una passeggiata. Non è del tutto diverente, è lavoro".

L'ultimo film di Indy con Ford

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo della storia con protagonista l'attore Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Diretto da James Mangold, il film ha nel suo cast anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters e Ethann Isidore.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale qualche giorno fa al Festival di Cannes, alla presenza di Ford e degli altri membri del cast.