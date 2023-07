Indiana Jones e il Quadrante del Destino difende il primo posto al box office italiano

Indiana Jones e il Quadrante del Destino non molla la presa e conserva la prima posizione al box office italiano per il secondo weekend consecutivo. Forte di altri 984.000 mila euro di incasso, e di 127.674 presenze, il quinto capitolo della saga Disney/Lucasfilm continua a esercitare un certo appeal sul pubblico italiano che premia il ritorno di Harrison Ford nei panni del celebre archeologo scavezzacollo e celebra un incasso totale di 4 milioni di euro. Qui la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e tante altre star.

Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge svela lo scherzo che ha fatto infuriare Harrison Ford

Stabile in seconda posizione Elemental; il film d'animazione Pixar/Disney incassa altri 507 mila euro che lo portano a un lauto totale di 4,3 milioni in tre settimane. Il nuovo film d'animazione Disney/Pixar ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar

Insidious: La Porta Rossa, una scena del film

Decisamente meno brillante che negli USA il debutto italiano di Insidious: La Porta Rossa. Solitamente gli horror fanno breccia tra il pubblico nostrano, soprattutto nella stagione estiva, ma il quinto capitolo della saga targata Blumhouse si ferma a soli 606.000 euro, 474.000 dei quali raccolti nel solo weekend. Come rivela la nostra recensione di Insidious: La Porta Rossa il film, diretto da Patrick Wilson e ambientato dieci anni dopo gli eventi conclusivi del secondo film, torna a raccontare le vicende della famiglia Lambert, con Dalton alle prese con l'ingresso al college e il ritorno del demone Lipstick-Face.

Insidious: La Porta Rossa ha una scena dopo i titoli di coda?

Sembra destinato a un flop globale Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, nuova pellicola d'animazione targata DreamWorks costretta ad accontentarsi di un fiacco debutto da 412.000 euro in 338 schermi. Come svela la nostra recensione di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, il film racconta le vicissitudini della sedicenne Ruby che scopre improvvisamente di essere diretta discendente delle Regine Guerriere Kraken e di essere destinata a prendere il trono da sua nonna Regina Guerriera dei Sette Mari.

Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, il regista Kirk DeMicco: "La prima eroina DreamWorks"

Va ancora peggio a Hypnotic, il nuovo thriller di Ben Affleck diretto da Robert Rodriguez che incassa solo 108.000 al debutto, ma - va detto- è stato distribuito solo in 45 sale. Al centro della storia il detective Danny Rourke, determinato a ritrovare la figlia scomparsa, si ritrova catapultato in un vortice di avvenimenti al limite del reale quando inizia a investigare su una serie di rapine in banca. Con l'aiuto di una sensitiva, Diana Cruz, si troveranno ad inseguire un uomo estremamente pericoloso, che Rourke ritiene essere la chiave per arrivare a sua figlia. Un'indagine che li porterà a vivere un serie di eventi dove anche le ipotesi più elementari saranno messe in discussione perché nulla è come sembra.