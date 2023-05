Indiana Jones, i film della saga cinematografica arrivano in esclusiva su Disney+: ecco quando

I quattro capitoli della saga cinematografica di Indiana Jones arrivano in streaming su Disney+ in vista dell'uscita dell'ultimo capitolo del franchise: scopriamo insieme quando.

In occasione della presentazione degli Upfront di The Walt Disney Company, Kathleen Kennedy, Lucasfilm President, ha annunciato che gli iconici film di Indiana Jones saranno disponibili su Disney+ a partire dal 31 maggio. I fan potranno vedere in streaming Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, Indiana Jones e il tempo maledetto, Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, in attesa dell'arrivo nelle sale italiane dal 28 giugno dell'ultimo capitolo dell'amato franchise, Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta

In questo primo capitolo della saga - candidato a otto premi Oscar, tra cui quello come miglior film, nonché vincitore di quattro - l'archeologo-avventuriero Indiana Jones (Harrison Ford) viene incaricato dai servizi segreti dell'esercito di rintracciare un oggetto di inestimabile valore che è la chiave per localizzare l'Arca dell'Alleanza, ricercata dai nazisti.

Indiana Jones e il tempio maledetto

Harrison Ford, Jonathan Ke Quan e Kate Capshaw in una scena di Indiana Jones e il tempio maledetto

Dopo essere fuggiti da una sparatoria in un nightclub ed essere precipitati da un aereo senza piloti, il professor Indiana Jones (Harrison Ford), la cantante Willie Scott (Kate Capshaw) e il dodicenne Short Round (Ke Huy Quan) si ritrovano in un villaggio indiano che patisce la fame e che attribuisce la propria condizione alla perdita di tre pietre mistiche che hanno sempre portato prosperità al villaggio stesso. Jones giura di restituire le pietre rubate, il che porta lui e i suoi improbabili compagni di avventura ad affrontare una setta mortale.

Indiana Jones e l'ultima crociata

Non c'è niente di più entusiasmante che cercare di tenere il passo dei Jones in Indiana Jones e l'ultima crociata. I nemici nazisti di Indy sono tornati e hanno rapito suo padre, il professor Henry Jones Senior (Sean Connery), nel tentativo di trovare il Santo Graal. Seguendo una pista che va dall'America a Venezia fino ai deserti del Medio Oriente, toccherà a Indy (Harrison Ford) salvare suo padre, il Graal e la situazione in questa avventura senza sosta e ricca di azione che piacerà a tutta la famiglia.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Harrison Ford sul set di Indiana Jones 4

Il famoso archeologo-avventuriero Dr. Henry Indiana Jones (Harrison Ford) viene richiamato in azione quando rimane invischiato in un complotto sovietico per scoprire il segreto di misteriosi artefatti noti come Teschi di Cristallo.