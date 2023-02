Indiana Jones e la Ruota del Destino: il cattivo di Mads Mikkelsen al centro dello spot del Super bowl

Un nuovo spot dedicato a Indiana Jones e la Ruota del Destino è stato diffuso durante il Super Bowl 2023. Il promo si concentra sul ritorno di Harrison Ford nei panni del leggendario archeologo. Il video di 30 secondi presenta anche Jürgen Voller di Mads Mikkelsen, che fungerà da cattivo del film. Voller è un ex scienziato nazista, che non è mai una buona combinazione, ma Indy farà ritorno in tutto il suo fascino per salvare la situazione ancora una volta.

Indiana Jones e la Ruota del Destino vedrà il divo Harrison Ford riprendere uno dei suoi ruoli più iconici. Insieme a lui come protagonista femminile c'è la vincitrice di Emmy e Golden Globe Phoebe Waller-Bridge. Il capitolo finale della saga dell'amato archeologo avventuriero introdurrà altri nuovi arrivati nel franchise: Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

Diretto da James Mangold, Indiana Jones 5 è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, con Steven Spielberg e George Lucas come produttori esecutivi. John Williams, che composto le musiche di ogni avventura di Indy dall'originale I Predatori dell'arca perduta nel 1981, è l'autore delle musiche del film.