Indiana Jones e il Quadrante del Destino: ecco quando arriverà su Disney+

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha una data di uscita ufficiale. Il quinto capitolo del franchise incentrato sul celebre archeologo sarà distribuito su Disney+ l'1 dicembre 2023. Il quinto capitolo di Indiana Jones - il primo e unico film della saga a non essere stato diretto da Steven Spielberg e ideato da George Lucas - ha avuto un debutto fiacco al box office USA ma si è saputo difendere al box office italiano, dove ha conservato la prima posizione per ben due weekend consecutivi.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: il meccanismo di Antikythera tra realtà e leggenda

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in un primo piano

Indiana Jones 5

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo capitolo della saga con protagonista l'attore Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo. Diretto da James Mangold (Logan - The Wolverine), il film ha nel suo cast Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther) e Thomas Kretschmann (Das Boot). Nell'ultimo capitolo del franchise, Indiana Jones è alla ricerca di un di un artefatto mistico chiamato quadrante del destino, che ha il potere di riportare indietro il tempo. In quest'ultima avventura, che lo porta in giro per il mondo, fa squadra con la sua figlioccia Helena Shaw, interpretata da Phoebe Waller-Bridge. A caccia dello stesso quadrante , però, c'è anche l'ex scienziato nazista Jurgen Voller, interpretato da Mads Mikkelsen, e il suo braccio destro Klaber (Boyd Holbrook).

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è sceneggiato da Mangold insieme a Jez Butterworth, John-Henry Butterworth e David Koepp, basandosi sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman.