Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha il punteggio più basso della saga su Rotten Tomatoes

Nonostante l'ovazione che lo ha accolto al Festival di Cannes 2023, il punteggio raccolto finora su Rotten Tomatoes da Indiana Jones e il Quadrante del Destino è piuttosto deludente. Il quinto capitolo della saga capitanata da Harrison Ford riscuote i giudizi peggiori e non supera il 50%.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: una foto del film

Naturalmente per adesso la statistica ha un valore parziale visto che sono la critica presente a Cannes ha potuto vedere e recensire Indiana Jones e il Quadrante del Destino, in uscita nei cinema italiani il 28 giugno. Il 50% segnato su Rotten Tomatoes, però, per adesso è la peggior media riscossa da un film del franchise, comrpeso il vituperato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, che vanta un ben più soddisfacente 77%.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford: "Perché ho detto addio a Indy? Non è evidente?"

Indiana Jones e il Quadrante del Destino divide la critica

Alla gioia per il ritorno di Harrison Ford per l'ultima volta nei panni dell'archeologo Indiana Jones non corrisponde pari entusiasmo nei confronti del film, come conferma la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Ma dopo l'uscita in sala e l'arrivo di un numero ben più consistente di recensioni su Rotten Tomatoes, la media del film potrebbe cambiare radicalmente.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Phoebe Waller-Bridge in un'immagine del film

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultima pellicola del franchise, come confermato da Kathleen Kennedy a Cannes. Nella nuova avventura, il popolare archeologo sarà alle prese con una nuova era e con nuovi personaggi. Phoebe Waller-Bridge interpreta la sua figlioccia Helena Shaw.

Diretto da James Mangold, il film vede nel cast anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Oliver Richters.