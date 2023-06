Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Mads Mikkelsen: 'Far parte della saga è surreale'

Mads Mikkelsen è uno dei protagonisti di Indiana Jones e il Quadrante del Destino e, in una nuova intervista, ha ammesso che è surreale far parte della saga, oltre a lodare Harrison Ford.

L'attore, in occasione della première dell'atteso quinto capitolo delle avventure dell'archeologo, ha infatti svelato quali sono le sue emozioni ora che è ufficialmente parte di un franchise così amato.

L'esperienza di Mikkelsen sul set della saga

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Mads Mikkelsen in un primo piano

Alla première di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Mads Mikkelsen ha parlato di Harrison Ford spiegando: "Lui è fantastico, è una tale leggenda ed è attento ai piccoli dettagli, è in grado di attirare la telecamera, vederlo lavorare è così fantastico".

L'attore ha ribadito: "E poi ho imparato da lui che non è mai troppo tardi per essere un ragazzino. Si comporta come tale, come se avesse 16 anni e ha così tanta energia. Ama davvero ciò che fa".

Mads ha poi ammesso: "Far parte della saga è surreale, ho guardato il film quando avevo 15 anni ed è uscito in videocassetta. L'ho visto cinque volte con mio fratello. E ora sono qui, 42 anni dopo".

La star ha infine ricordato che far parte di una saga è sempre speciale, ma in questo caso era un'esperienza unica perché è cresciuto guardando i film di Indiana Jones.

Harrison Ford: da Han Solo a Indiana Jones, attore per caso, eroe per vocazione

Il quinto capitolo della saga di Indiana Jones

Il quinto capitolo sarà l'ultimo della storia con protagonista l'attore Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Oltre a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).

Indiana Jones e il quadrante del destino, recensione: ancora fortuna, meno gloria

Diretto da James Mangold (Le Mans '66 - La grande sfida, Logan - The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.