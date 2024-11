Indiana Jones e il Quadrante del Destino: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray in sconto Amazon con Black Friday

Segnaliamo agli appassionati di Indy che l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Indiana Jones e il Quadrante del Destino è in sconto su Amazon per il Black Friday.

Su Amazon, grazie al Black Friday 2024, l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Indiana Jones e il Quadrante del Destino è attualmente in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 17,71€, con uno sconto del 19% sul prezzo più basso recente indicato (21,98€), e del 33% sul prezzo mediano indicato (26,50€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto passando dal box seguente, o in alternativa potete cliccare su questo indirizzo. Il film in questione è venduto e spedito da Amazon.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: un'epica avventura in 4K Ultra HD

L'archeologo più famoso di sempre è tornato, e questa volta con un'edizione capace di catturare ogni dettaglio della sua ultima avventura. Con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il leggendario Harrison Ford indossa ancora una volta il cappello e brandisce la frusta in una storia che mescola azione, mistero e nostalgia, diretta da James Mangold. Il formato 4K Ultra HD e il Blu-Ray offrono una resa ottimale, portando sullo schermo di casa immagini nitide e un audio di qualità che vi immergeranno nei momenti più iconici del film.

Oscar 2024, John Williams e Martin Scorsese fanno la storia: sono le persone più nominate in vita

Questa edizione è qualcosa di immancabile per gli amanti, nuovi e vecchi, dell'universo di Indiana Jones. Con un cast stellare che include Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas, il film si conferma un capitolo imprescindibile per ogni fan della saga.