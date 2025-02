Harrison Ford e il flop di Indiana Jones e il Quadrante del destino: "Cose che capitano"

Indiana Jones e il Quadrante del destino è stato un flop ai box office, incassando in tutto il mondo meno di 400 milioni di dollari, e Harrison Ford ha commentato quanto accaduto.

L'attore, senza patticolari sorprese, ha un approccio molto pragmatico pensando a quanto accaduto dopo il debutto del quinto capitolo della saga nei cinema, avvenuto nel 2023.

Il flop di Indiana Jones 5

Harrison Ford non sembra particolarmente dispiaciuto per i risultati deludenti ottenuti dal quinto capitolo delle avventure dell'iconico archeologo.

Intervistato dal The Wall Street Journal, l'interprete di Indiana Jones ha dichiarato: "Cose che capitano. Sono stato realmente io ad avere la sensazione che ci fosse un'altra storia da raccontare".

Ford nell'ultimo capitolo della storia di Indy

Ford ha aggiunto: "Quando Indy ha sofferto le conseguenze della vita che ha dovuto avere, volevo un'altra occasione per riprenderlo e togliergli di dosso la polvere, farlo uscire lì fuori, privarlo di un po' del suo vigore, per vedere cosa sarebbe accaduto".

Indiana Jones e il Quadrante del Destino e un finale che rispetta (e aspetta) i nostri ricordi

Harrison non ha avuto alcuna esitazione nel dichiarare: "Sono ancora felice di aver realizzato quel film".

Il debutto di Ford nel MCU

La star del cinema, tra pochi giorni, sarà uno dei protagonisti di Captain America: Brave New World accanto ad Anthony Mackie.

Ford ha il ruolo di Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, presidente degli Stati Uniti e Hulk Rosso.

Ford nel MCU

L'attore ha rivelato che ha accettato il ruolo senza nemmeno leggere lo script: "Perché no? Ho visto abbastanza progetti della Marvel per vedere attori che ammiravo mentre si divertivano. Non sapevo realmente che sarei diventato Hulk Rosso. Beh, quello è come la vita. Arrivi solo fino a un certo punto prima di scoprire che manca l'ultima pagina delle istruzioni".