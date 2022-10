Indiana Jones 5: il trailer leaked è finito online, ecco la descrizione

Non sappiamo ancora quanto manca al debutto ufficiale del primo trailer di Indiana Jones 5 che, nel frattempo, dopo il debutto al D23 qualche settimana fa è finito online. Ecco la descrizione del trailer leaked riportata da Giant Freakin Robot.

Indiana Jones 5: la prima foto del film

Harrison Ford torna in uno dei ruoli più amati dal pubblico in Indiana Jones 5, diretto da James Mangold. Lo ritroviamo al centro del trailer mostrato in anteprima al pubblico del D23 Expo dove, sulle note delle musiche di John Williams, guida una motocicletta in corsa mentre cerca di raggiungere un aereo, salta sopra delle auto e corre sul tetto di un treno in corsa, il tutto mentre si odono le voice-over di John Rhys-Davies e Toby Jones.

Il trailer trapelato mostra anche un confronto tra Harrison Ford e Mads Mikkelsen, che chiede "Chi è quest'uomo?" al personaggio di Phoebe Waller-Bridge. Waller-Bridge conferma di essere la figlioccia dell'archeologo Indiana Jones, promettendo di dettagliare il personaggio in modo forse più specifico di quanto accaduto con Henry di Shia LaBeouf in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Il trailer sembra riportare in vita alcuni personaggi familiari mentre introduce nuovi cattivi.

Indiana Jones 5, Harrison Ford: "Sarà l'ultima volta che interpreterò Indy"

Indiana Jones 5 sarà il primo film della serie a non essere diretto da Steven Spielberg, ma Spielberg ha mantenuto i diritti e compare in veste di produttore del sequel, attualmente senza titolo, basato sui personaggi di George Lucas e Philip Kaufman. Nel cast del film ci saranno anche Thomas Kretschmann, Shaunette Renee Wilson, Boyd Holbrook, Antonio Banderas e Olivier Richters.