Indiana Jones: Bob Iger, CEO di Disney, parla del futuro della saga dopo Il Quadrante del Destino

Bob Iger, rispondendo alle domande sul futuro della saga, sembra non aver escluso la continuazione delle avventure legate a Indiana Jones.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo capitolo della saga con protagonista Harrison Ford e il CEO di Disney ha parlato del possibile futuro della saga.

Bob Iger, come ha riportato IndieWire, non ha voluto dare una risposta definitiva alle domande riguardanti una possibile continuazione della storia, lasciando aperte le ipotesi dei fan.

Le dichiarazioni del CEO della Disney

Mentre si trovava al Festival di Cannes 2023 per la presentazione in anteprima mondiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Bob Iger ha infatti dichiarato che lo studio potrebbe prendere in considerazione un proseguimento della saga nonostante l'addio di Harrison Ford. Il CEO di Disney Studios ha spiegato: "L'ultimo film è stato presentato qui 15 anni fa. Quindi vedremo".

Le sue parole sembrano essere collegate al fatto che Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo è sembrato a lungo l'ultimo capitolo della saga. In futuro, quindi, potrebbe esserci un ritorno sul grande schermo, anche senza Harrison Ford. Per Disney+ da tempo si parla inoltre dello sviluppo di una serie tv e questo potrebbe permettere di introdurre nuovi personaggi e continuare a sfruttare il marchio.

Il regista James Mangold, presentando il quinto capitolo delle avventure dell'archeologo, aveva inoltre ribadito che non ci sono state delle riprese aggiuntive a dicembre: "Questa è la questione delle cavolate del Twitterverse. Questo film è stato concluso sei mesi fa". Il filmmaker ha però sottolineato che alcuni dettagli tecnici della post-produzione sono stati conclusi pochi giorni fa.

L'ultimo film di Indy con Ford

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in una foto

Il quinto capitolo della saga, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultima pellicola del franchise, sarà l'ultimo della storia e vedrà nuovamente Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Diretto da James Mangold, il film ha nel suo cast anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters e Ethann Isidore.