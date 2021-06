Indiana Jones 5: un video dal set conferma il ritorno dei nazisti

Un video girato sul set di Indiana Jones 5 anticipa il ritorno dei nazisti nel nuovo film della saga con Harrison Ford, le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito.

Si tornati a parlare di Indiana Jones, sia perché il primo film della saga compie 40 anni e sia perché hanno avuto ufficialmente inizio le riprese del quinto capitolo del franchise. L'opera in questione segnerà il ritorno di Harrison Ford nei panni dell'archeologo più amato del cinema e rappresenterà la prima uscita dell'iconico personaggio da quando la Disney ha acquistato la Lucasfilm nel 2012. Per la prima volta, poi, Steven Spielberg non salirà sulla sedia del regista, con James Mangold che sostituirà il cineasta americano.

Indiana Jones 5 è in lavorazione da oltre un decennio, ovvero da quando è uscito Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Nel corso del tempo, diversi report avevano ipotizzato anche la promozione del "Mutt" Jones di Shia LaBeouf a protagonista della saga. Dopo che tutte queste voci sono state smentite e sono state esplorate più riscritture e storie, il film è stato finalmente affidato a Mangold, che lo ha co-sceneggiato con Jez e John-Henry Butterworth. In attesa di scoprire qualcosa in più sulla trama del film, nuove rivelazioni stanno arrivando direttamente dal set. NYMR ha infatti condiviso un nuovo video che, tra le altre cose, mostra una locomotiva decorata con simboli nazisti.

Indiana Jones: 40 anni di un mito in 4 scene memorabili

Ricordiamo che la fase iniziale della saga era ambientata tra la metà e la fine degli anni '30 e vedeva Indiana Jones affrontare i nazisti mentre tentava di trovare sia l'Arca dell'Alleanza che il Santo Graal. In Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo c'è stato invece un salto temporale in avanti fino al 1957, per giustificare l'invecchiamento di Ford, e questo ha portato l'archeologo ad affrontare degli agenti sovietici.

Al momento non è quindi chiaro come i nazisti saranno inseriti nell'ultima uscita di Indiana Jones, anche se molte altre foto scattate sul set suggeriscono una storia che coinvolgerà più linee temporali e diversi flashback. In tal caso, i fan saranno felici di vedere Jones prendere di nuovo a pugni alcuni nazisti prima di appendere il cappello e la frusta al chiodo.

Il cast di Indiana Jones 5 comprende Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook. L'uscita del film è fissata per il 29 luglio 2022.