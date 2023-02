Indiana Jones 5: svelato il budget ultra milionario, sarà l'ottavo film più costoso di sempre

Emergono in rete nuovi dettagli sull'ingente budget speso per realizzare Indiana Jones e la Ruota del Destino, quinto capitolo dell'iconica saga con Harrison Ford.

In attesa di rivedere Harrison Ford, forse per l'ultima volta, nei panni dell'iconico avventuriero Indiana Jones, sono emersi in rete nuovi dettagli sul budget speso per la realizzazione del nuovo capitolo.

Stando a un report fornito da Forbes, il budget utilizzato per realizzare Indiana Jones 5 è di ben 294,7 milioni di dollari. Cifra impressionante che lo rende di fatto l'ottavo film più costoso di sempre dietro soltanto a colossi come il primo Avatar, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, per citarne alcuni.

James Mangold è il regista di Indiana Jones e la Ruota del Destino, sostituendo dietro la macchina da presa Steven Spielberg.

Il protagonista sarà ancora una volta Harrison Ford nel ruolo dell'archeologo che vive incredibili avventure e affronta numerosi pericoli.

Nel cast di Indiana Jones 5, in uscita nei cinema di tutto il mondo a giugno 2023, ci saranno anche Phoebe Waller Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies.

La sceneggiatura del sequel è stata firmata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. La storia sarà ambientata nel 1969, durante la corsa allo spazio, e mostrerà l'archeologo alle prese con i nazisti.