Indiana Jones 5, sarà davvero l'ultima volta per Harrison Ford?

Arriverà nelle sale il 30 giugno Indiana Jones 5, nuovo capitolo del celebre franchise ideato da Steven Spielberg. Harrison Ford tornerà a indossare i panni dell'iconico avventuriero e, a quanto pare, sarà davvero l'ultima volta.

In una recente intervista ai microfoni di Variety ha così dichiarato: "Ho sempre voluto farlo. Ho sempre voluto partecipare al resto della storia e vedere come sarebbe finita per il mio personaggio. Sarà l'ultima volta per me".

Al momento Lucasfilm non ha commentato le sue dichiarazioni, ma in passato si sono diffuse alcune voci di una possibile serie TV per ampliare il franchise. Ad affiancare Harrison Ford in questa sua nuova avventura ci sarà l'ideatrice di Fleabag Phoebe Waller-Bridge nei panni della "figlioccia" Helena.

Indiana Jones 5: la spiegazione del titolo ufficiale e della storia, cos'è la Ruota del Destino?

Pur essendo ambientato nel 1969, Indiana Jones e la Ruota del Destino vedrà l'archeologo più amato di sempre di nuovo alle prese con un gruppo di Nazisti. Mads Mikkelsen vestirà i panni del villain Voller, personaggio ispirato al vero nazista Wernher von Braun che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, divenne un ingegnere della NASA. Il film sarà diretto da James Mangold, regista di Logan.