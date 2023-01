Indiana Jones 5, Steven Spielberg parla del suo coinvolgimento

In una delle ultime interviste rilasciate, Steven Spielberg, ha parlato del suo coinvolgimento nel quinto capitolo di Indiana Jones, saga con protagonista Harrison Ford che è tornato ad indossare i panni del famoso archeologo.

In questi giorni, dunque, Steven Spielberg ha toccato un argomento che ai fan della pellicola potrebbe decisamente interessare: il suo reale coinvolgimento in Indiana Jones e la Ruota del Destino.

Intervistato da DeadLine in seguito alla nomination all'Oscar per il dramma semi-autobiografico The Fabelmans, il regista ha dichiarato di essere "marginalmente coinvolto" in questo quinto capitolo di cui recentemente ha parlato anche Harrison Ford.

Indiana Jones 5, Harrison Ford: "Non era necessario un altro film"

"Ho sostenuto il quinto film a favore dell'arrivo di James Mangold" ha raccontato Spielberg per poi aggiungere, "lascerò che prenda la maggior parte delle decisioni."

Indiana Jones 5 è dunque il primo film della saga non diretto da Steven Spielberg, che invece lo produrrà. Il film è diretto da James Mangold, che lo stesso Spielberg ha voluto dietro la macchina da presa, e nasce da una sceneggiatura scritta con Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2023.