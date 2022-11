Indiana Jones tornerà in tv con una serie prodotta per Disney+?

Lucasfilm, secondo le prime indiscrezioni condivise da Variety, starebbe sviluppando una serie tv dedicata alle avventure di Indiana Jones, l'iconico archeologo che tornerà sul grande schermo nel 2023 con il quinto film della saga.

Harrison Ford ha già confermato che il lungometraggio sarà la sua ultima apparizione nella parte, quindi bisognerà attendere per scoprire i dettagli del nuovo progetto e in che momento della storia di Indy saranno ambientati gli episodi.

Disney e Lucasfilm, in base alle notizie diffuse online, avrebbero già iniziato a incontrare i potenziali sceneggiatori della serie che espanderebbe la saga di Indiana Jones.

Negli anni '90 era già stato realizzato uno show che raccontava la giovinezza del personaggio, intitolato Le avventure del giovane Indiana Jones, andato in onda su ABC per due anni e poi proseguito con alcuni speciali prodotti per The Family Channel.

I film con star Harrison Ford, in attesa del quinto capitolo della storia che è stato diretto da James Mangold, hanno per ora incassato quasi 1.3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Disney sembra quindi intenzionata a sfruttare ulteriormente il personaggio, seguendo l'esempio delle serie legate alla saga di Star Wars, o ai film Willow e High School Musical.