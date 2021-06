Indiana Jones 5: le riprese sono "un inferno in terra" per i londinesi

Londinesi sul piede di guerra dopo i disagi provocati dalla produzione di Indiana Jones 5 che avrebbe paralizzato la via giorno e notte per un'intera settimana.

Gli abitanti di Hackney, nell'East London, non sembrano troppo felici di ospitare le riprese di Indiana Jones 5 tanto da definirle "un inferno in terra" per via dei disagi provocati.

Come sappiamo dalle foto trapelate sui social, le riprese di Indiana Jones 5 sono in corso nel Regno Uniti, e gli abitanti di Londra non hanno gradito l'arrivo della troupe che non sarebbe affatto passato inosservato.

La produzione avrebbe pagato un abitante di Hackney 75.000 dollari per girare nella sua casa, bloccando per giorni l'intera strada e causando grossi grattacapi a tutti gli altri vicini. Mentre il proprietario della casa indennizzato ha lasciato momentaneamente la città, nessun altro è stato pagato un centesimo per sopportare quattro giorni di "inferno 24/7", secondo il Sun.

Durante le riprese, 100 posti auto sono stati delimitati, sono state installate recinzioni di 2 metri attorno al set e i riflettori hanno illuminato l'intera strada fino a mezzanotte. Un feroce gruppo di residenti creato su WhatsApp ha criticato il proprietario della casa risarcito "per essersi arricchito in fretta lasciando soffrire tutti gli altri", come svela il Sun.

"Un solo proprietario di casa ha guadagnato un malloppo e il resto di noi è rimasto a sopportare il disturbo", ha detto una donna di 45 anni con una grave forma di asma. "È uno scherzo... Hanno chiuso la strada, quindi ha causato molti disagi. Alcune persone erano fuori a discutere sugli spazi... Potevo sentire voci arrabbiate e molte macchine che giravano. Le persone dovrebbero almeno essere risarcite. La mia amica è tornata a casa dal lavoro e ha dovuto parcheggiare a 15 minuti di distanza. Era fottutamente furiosa con loro".

Un altro abitante ha inveito con la produzione dopo aver ricevuto una multa per il parcheggio da 150 sterline, osservando: "Era notte fonda e non riuscivo a trovare un posto da nessuna parte. È il caos. Anche il personale non è stato molto disponibile."

Il cast di Indiana Jones 5 comprende la star Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook. L'uscita del film è fissata per il 29 luglio 2022.