Indiana Jones 5, Harrison Ford verrà digitalmente ringiovanito? Ecco cosa lo farebbe pensare

Proseguono spedite le riprese del Indiana Jones 5 e il brillante archeologo, interpretato da Harrison Ford nella saga nata dalla fantasia di George Lucas, questa volta potrebbe apparire non solo con il suo aspetto attuale, ma anche ringiovanito di diversi anni.

Grazie a una nuova foto dal set del film trapelata sul web nelle scorse ore si può notare come l'interprete di Indy - ritratto al fianco di Toby Jones - indossi i tracking marker solitamente utilizzati nelle scene in cui è presente la tecnologia motion-capture, e considerata la posizione di questi, ovvero dalle spalle in su, è presumibile che saranno utilizzati per mostrarci il protagonista in azione con un aspetto più giovane rispetto alla realtà.

Questa potrebbe dunque esser vista come un'ulteriore conferma della presenza di scene flashback, che pare ci riporteranno all'epoca in cui Indiana Jones si è ritrovato a lottare contro i nazisti. Come riporta anche Screen Rant, infatti, la sequenza filmata nel Nord dello Yorkshire, di cui è trapelato anche un video, sembra richiamare Indiana Jones e l'ultima crociata, il terzo film della saga, e vediamo la controfigura del protagonista indossare una maschera con le fattezze di un giovane Harrison Ford.

Indiana Jones 5: James Mangold svela il suo approccio ai franchise

Cosa significa tutto questo per il film diretto da James Mangold, è ancora presto per dirlo, ma sicuramente si tratterà di un film che saprà far parlare di sé, nel bene o (speriamo non sia il caso) nel male.

Indiana Jones 5 arriverà nelle sale a luglio del 2002, e nel cast vedremo, tra gli altri interpreti, anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann e Shaunette Renée Wilson.