Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge rimpiazzerà Harrison Ford nel futuro della saga?

Secondo un nuovo rumor diffuso dal Daily Mail, Phoebe Waller-Bridge, nuovo acquisto nel cast di Indiana Jones 5, potrebbe prendere il posto di Harrison Ford nel futuro del franchise. Il quinto film dell'amato franchise servirà, infatti, da conclusione alle avventure dell'intrepido archeologo interpretato da Harrison Ford e creerà un nuovo personaggio pronto a prendere il suo posto. Sarà la misteriosa creatura interpretata da Phoebe Waller-Bridge?

Wallpaper del film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo con Harrison Ford sul set

Ecco cosa scrive il Daily Mail: "Alcuni addetti ai lavori affermano che Kathleen Kennedy, la produttrice di Hollywood dietro il franchise, è desiderosa di apportare modifiche 'notevoli e audaci', affidando il nuovo personaggio principale a una donna".

Una fonte anonima ha anche aggiunto che "sarebbe una dichiarazione enorme e un grande ruolo per Phoebe Waller-Bridge". Ovviamente in questa fase si tratta di un semplice rumor di cui non esiste alcun tipo di conferma ufficiale.

Al momento le star Harrison Ford e Antonio Banderas si trovano in Sicilia, dove sono in corso le riprese di Indiana Jones 5. Il cast del film, diretto da James Mangold, include Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones.

Mangold ha già messo le mani avanti di fronte alle possibili critiche dichiarando via social media: "Capisco la diffidenza, la vivo. Non so se vi renderò felici. Ma io e il mio team ce la metteremo tutta per cercare di fare qualcosa di buono. Ammiriamo l'abilità degli originali. Spero che quando vedrete le immagini reali del film, avranno un aspetto migliore degli scatti dei paparazzi nascosti nei cespugli."

L'uscita di Indiana Jones 5 è fissata per il 29 luglio 2022.