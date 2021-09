Indiana Jones 5, al via le riprese in Italia: in Sicilia arrivano Harrison Ford e Antonio Banderas

Le riprese in Italia di Indiana Jones 5 stanno per iniziare. Harrison Ford, Antonio Banders e gli altri attori presenti nel cast del film saranno infatti a Cefalù tra il 5 e il 10 di ottobre, toccando anche altre zone della Sicilia. L'uscita dell'atteso quinto capitolo della saga è invece prevista per il 29 luglio 2022.

Per vedere Indiana Jones 5 sul grande schermo bisognerà attendere la metà del prossimo anno ma già adesso è altissimo l'hype per il film che segnerà il ritorno di Harrison Ford nei panni dello storico archeologo, arrivato per la prima volta al cinema quarant'anni fa. Al momento non si conoscono i dettagli della trama ma sappiamo comunque che il film sarà diretto da James Mangold, il quale raccoglie il testimone di Steven Spielberg, e vedrà nel cast anche Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. Saranno proprio gli attori di Indiana Jones 5 a raggiungere molto presto l'Italia per girare il quinto lungometraggio della saga, dopo che le riprese hanno già toccato il Regno Unito. Ci saranno poi sequenze girate a Segesta, Siracusa, Noto e Scicli.

La location principale delle riprese italiane sarà Cefalù, dove in queste ore sta proseguendo la corsa al casting per poter fare le comparse nel film. Si stanno cercando residenti di età compresa tra i 18 e 70 anni. Rosario Lapunzina, sindaco dell'incantevole località siciliana, ha dichiarato: "Cefalù sarà trasformata in una cittadina degli anni Sessanta. Ormai da giorni la macchina organizzativa è al lavoro e gli emissari Eagle sono già venuti in città per i sopralluoghi. Dovremo smontare tabelle e insegne, le facciate delle abitazioni di piazza Duomo saranno trasformate e adattate al periodo storico: è il più grande e importante film girato finora a Cefalù".

Nel team della produzione di Indiana Jones 5 ci sarà anche il compositore John Williams che ritornerà nel mondo dell'iconico archeologo a distanza di quarant'anni dall'uscita nelle sale de I predatori dell'arca perduta. Jonathan Kasdan ha firmato la sceneggiatura inizialmente delineata da David Koepp, che aveva già firmato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.