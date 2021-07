Indiana Jones 5: le prime foto dal set di Phoebe Waller-Bridge e... dello sbarco sulla luna

Phoebe Waller-Bridge, elegantissima e chic, in azione sul set di Indiana Jones, 5, le foto dal set offrono nuove conferme dell'ambientazione nel 1969, all'epoca dell'allunaggio degli USA.

A Glasgow è in corso la produzione di Indiana Jones 5, attesissimo seguito della popolare saga. Nuove foto dal set mostrano un primo sguardo a Phoebe Waller-Bridge e al suo costume chic, oltre a un forte indizio della presenza dello sbarco sulla luna, potenziale trama secondaria nel sequel diretto dal regista James Mangold.

Le speculazioni sul ruolo interpretato da Phoebe Waller-Bridge in Indiana Jones 5 dilagano sui social, ma mentre non abbiamo dettagli al riguardo possiamo apprezzare il costume anni '60 dell'attrice inglese che indossa una giacca di velluto bordeaux, pantaloni a righe nere e blu, una camicia con colletto verde scuro, una sciarpa marrone, occhiali da sole tondi alla John Lennon e un berretto a completare l'insieme.

Ma ci sono altre foto, diffuse da NowMyNews, che aprono un nuovo scenario. Nelle immagini vediamo un uomo a cavallo con indosso un completo grigio e i punti della performance sul volto. Si dovrebbe trattare dello stunt double di Harrison Ford, bloccato da un infortunio alla spalla. Il personaggio sembra partecipare a una parata, con le vie di Glasgow trasformate in quelle di Manhattan. Nelle foto notiamo delle comparse nel ruolo di reginette di bellezza intente a celebrare l'impresa dell'Apollo 11, come indicano i cartelli, la nave spaziale dello sbarco sulla luna nel 1969.

Nei cartelli si legge "Bentornato sulla Terra" e "Bentornati astronauti", il che ci porta a credere che il film sarà almeno in parte ambientato nel 1969, durante il ritorno dallo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo era ambientato nel 1957 e James Mangold in precedenza aveva detto che tutti i film a cui stava lavorando erano ambientati nella New York degli anni '60, il che sarebbe compatibile con indiana Jones 5.

Indiana Jones 5: le foto dal set rivelano quando si svolgerà il film di Harrison Ford

Diretto da James Mangold, Indiana Jones 5 vedrà protagonisti Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones. L'uscita del film è fissata per il 29 luglio 2022.