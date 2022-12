Indiana Jones 5, James Mangold smentisce una teoria dei fan sul personaggio di Phoebe Waller-Bridge

Arriverà nelle sale il prossimo anno Indiana Jones e la Ruota del Destino, quinto capitolo dell'iconico franchise con Harrison Ford. Tra le grandi new entry del cast figura Phoebe Waller-Bridge che vestirà i panni di Helena, "figlioccia" di Indiana Jones.

In rete sono aumentate le speculazioni attorno alla sua vera identità e in molti pensavano che potesse trattarsi della figlia di Marcus Brody, accademico britannico interpretato da Denholm Elliott ne I Predatori dell'Arca Perduta (1981) e Indiana Jones e l'Ultima Crociata (1989). A smentire queste teorie ci ha pensato il regista James Mangold, spiegando come in realtà sarà figlia di un personaggio nuovo di zecca.

Indiana Jones e la Ruota del Destino, John Williams: "A breve gireranno un nuovo finale"

"Lei è figlia di un amico di Indy che incontreremo per la prima volta nel film. Helena si è messa nei guai e li porta a casa sua. È un personaggio che presenta un meraviglioso insieme di contraddizioni: affascinante e brillante, ma anche piena di problemi" ha dichiarato Mangold ai microfoni di Entertainment Weekly.

Il ruolo di Phoebe Waller-Bridge è stato paragonato dal regista James Mangold a quello di Barbara Stanwyck nella commedia del 1941 Lady Eva. Pur essendo ambientato nel 1969, Indiana Jones 5 vedrà l'archeologo più amato di sempre di nuovo alle prese con un gruppo di Nazisti. Mads Mikkelsen vestirà i panni del villain Voller, personaggio ispirato al vero nazista Wernher von Braun che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, divenne un ingegnere della NASA.

Indiana Jones 5 uscirà nelle sale il 30 giugno 2023, 11 anni dopo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.