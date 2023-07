Indiana Jones 5: James Mangold commenta il toccante omaggio a I predatori dell'arca perduta

Nell'ultimo capitolo della saga, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold ha inserito un piccolo e toccante omaggio a I predatori dell'arca perduta, primo film del franchise diretto da Steven Spielberg nel 1981.

Quando il personaggio di Harrison Ford fa ritorno nel 1969 lo vediamo riappacificarsi con la Marion di Karen Allen e i due ricreano il momento "dove non ti fa male?" de I predatori dell'arca perduta, in cui i due alla fine si baciano.

In una recente intervista per l'Hollywood Reporter, Mangold ha commentato come è nato questo omaggio a I predatori dell'arca perduta rivelando che la Allen non è rimasta a lungo sul set, ma che lei e Ford hanno ritrovato subito la loro vecchia chimica. In un'altra intervista, Mangold ha svelato invece il destino di Shia LaBeouf.

"Sì, Jez e John Henry [Butterworth] ci hanno pensato. Quando abbiamo avuto l'idea di far tornare Marion alla fine, l'idea è venuta a Jez e John Henry molto presto ed era piuttosto brillante. E l'abbiamo girata all'inizio, perché abbiamo girato le scene di Karen nel secondo o terzo mese di produzione, e l'idea di un suo ritorno è stata davvero azzeccata.

"Voglio dire, ha funzionato di più quando ho potuto vedere l'intero viaggio per arrivare a quella scena e far incontrare quei due. Ma Karen è arrivata sul set e ha fatto tutto in due giorni. È atterrata e si è inserita subito, e la chimica tra lei e Harrison è stata, ovviamente, immediata. È qualcosa che hanno sviluppato nel corso di molti anni".