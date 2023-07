Indiana Jones e il Quadrante del Destino: James Mangold svela cosa è successo a Shia LaBeouf

Nel corso degli eventi di Indiana Jones e il Quadrante del Destino viene svelata la sorte toccata al personaggio di Mutt Williams/Henry Jones III, figlio di Indiana che nel quarto capitolo, Il Regno del Teschio di Cristallo, era interpretato da Shia LaBeouf.

Ne Il Quadrante del Destino apprendiamo che il figlio di Indy è rimasto ucciso nella guerra del Vietnam e l'angoscia per questa perdita ha mandato in frantumi il matrimonio di Indy con l'amata Marion Ravenwood (Karen Allen). Mentre Indy, ferito, osserva il campo di battaglia, dice in lacrime a Helena che non vuole tornare a casa sua nel 1969. Crede di non avere nulla a cui tornare.

"Mi sembrava giusto dal punto di vista emotivo", ha detto il regista James Mangold, "che un eroe disilluso potesse ritrovarsi in questo meraviglioso momento tumultuoso della storia del mondo e che - con la scomparsa del figlio e della moglie - si immaginasse di rimanere nel luogo che ama di più".

La decisione di uccidere Mutt evoca una sofferenza che non ha nulla a che fare con "Il Quadrante del Destino". Due anni dopo l'uscita di "Teschio di Cristallo", LaBeouf ha dichiarato al Los Angeles Times che il film "ha fatto cilecca" e che "c'era un motivo per cui non era stato universalmente accettato". Nel 2016, LaBeouf si è spinto oltre, dichiarando a Variety che "non mi piacciono i film che ho fatto con Spielberg" e che ha trovato deludente lavorare con il regista: "Non è tanto un regista quanto una fottuta azienda".

Ma Mangold ha detto che le interviste di LaBeouf non hanno influenzato la sua decisione sul destino di Mutt.

"È una cosa separata da tutti i precedenti intrighi degli studios sui film che non ho fatto", ha detto. "O facevi un film tutto su loro due" - cioè Indy e Mutt - "o dovevi trovare un modo per non avere [Mutt] in giro, perché era un personaggio troppo importante nel film precedente per far finta che non esistesse più". Inoltre, Mangold ha aggiunto: "Non pensavo che la sua storia funzionasse così bene nel film precedente. Mi sono orientato verso qualcos'altro perché era più interessante per me".

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha il punteggio più basso della saga su Rotten Tomatoes

Per Mangold, si trattava di esplorare cosa significasse per Indy guardare indietro a una vita di rimpianti e perdite e trovarsi pronto a scomparire nella storia, letteralmente. Ma non ha mai preso in considerazione la possibilità di soddisfare il desiderio di Indy di rimanere indietro.