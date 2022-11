Indiana Jones 5, James Mangold chiarisce che "il personaggio non verrà mai sostituito"

Il regista di Indiana Jones 5, James Mangold, interviene nuovamente per fare chiarezza di fronte alle numerosi voci sul futuro del personaggio che si rincorrono da giorni. Dopo aver mentito i rumor su ipotetiche proiezioni test organizzate da Disney dai risultati disastrosi, Mangold ha specificato che non ci sarà nessun recasting del personaggio di Indy.

Attraverso il suo account Twitter personale, James Mangold ha affrontato le speculazioni su un'eventuale sostituzione di Indiana Jones sottolineando come questa ipotesi non sia mai stata presa in considerazione durante la produzione del film in uscita.

Di fronte alla teoria di un fan secondo cui le proiezioni test avrebbero bocciato l'idea di sostituire Indy con una donna, Mangold ha smentito scrivendo: "Sta a te decidere a chi credere: un troll anonimo chiamato "abitante del seminterrato" e "doomcock" o l'effettivo regista del film. Nessuno sostituirà mai Indiana Jones. Mai in nessuna sceneggiatura. Mai in nessun montaggio. Nessuno ne ha mai parlato".

Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, è stato scritto da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. Harrison Ford torna per l'ultima volta nei panni dell'archeologo Indiana Jones affiancato, stavolta, da Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas. John Williams firma ancora una volta la colonna sonora del progetto, in uscita a giugno 2023.