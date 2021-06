Indiana Jones 5: Harrison Ford è già arrivato nel Regno Unito per le riprese del film?

Harrison Ford, come rivela un post condiviso online, si trova attualmente nel Regno Unito dove dovrebbero iniziare le riprese di Indiana Jones 5.

Le riprese di Indiana Jones 5 sembra stiano per iniziare e Harrison Ford è già arrivato nel Regno Unito, dove è previsto l'inizio della produzione.

L'attore è stato immortalato in una foto condivisa da Bremont Watches durante una visita al quartier generale dell'azienda che è situato a Henley-on-Thames, a circa quaranta minuti dai Pinewood Studios.

Per ora la produzione del quinto capitolo delle avventure di Indiana Jones non ha svelato molti dettagli riguardanti l'avventura inedita dell'iconico archeologo e i fan sono in attesa di qualche anticipazione dal set del progetto che debutterà nelle sale cinematografiche nell'estate 2022.

Nel cast del lungometraggio ci saranno, oltre ovviamente alla star Harrison Ford, anche Thomas Kretschmann, Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge, e le new entry Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

Alla regia di Indiana Jones 5, dopo la rinuncia di Steven Spielberg, ci sarà ora James Mangold. L'uscita nelle sale è prevista, dopo numerosi posticipi, il 29 luglio 2022.

Nel team della produzione del film ci sarà anche il compositore John Williams che ritornerà nel mondo dell'iconico archeologo a distanza di quarant'anni dall'uscita nelle sale di I predatori dell'arca perduta. Jonathan Kasdan ha firmato la sceneggiatura inizialmente delineata da David Koepp, che aveva già firmato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.