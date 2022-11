Indiana Jones 5: la prima foto del villain Mads Mikkelsen e nuovi dettagli sulla trama

Fioccano in rete nuove anticipazioni su Indiana Jones 5 che offrono un primo sguardo al look dei personaggi, tra cui il villain interpretato da Mads Mikkelsen e nuovi dettagli sulla trama del film. Empire Magazine ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Harrison Ford e del danese Mikkelsen, anticipando inoltre il plot del film in arrivo.

Pur essendo ambientato nel 1969, Indiana Jones 5 vedrà l'archeologo più amato di sempre di nuovi alle prese con un gruppo di Nazisti. Le foto diffuse mostrano il veterano Harrison Ford di nuovo nei panni di Indiana Jones eMads Mikkelsen nel ruolo del villain Voller, personaggio ispirato al vero nazista Wernher von Braun, che dopo la Seconda guerra mondiale divenne un ingegnere della NASA.

Empire ha confermato l'ambientazione della storia - il 1969, in piena corsa allo spazio - fornendo nuovi dettagli sul plot. Lo sforzo americano per battere i russi nella conquista della Luna porterà con sé alcune scomode verità per Indy. "Il fatto è che il programma di allunaggio è stato gestito da un gruppo di ex nazisti", ha rivelato a Empire il co-sceneggiatore di Indiana Jones 5 Jez Butterworth. "Quanto siano ex è la domanda da porsi. E fa storcere il naso a Indy... Il nostro eroe è completamente cambiato, e anche il mondo, ma le persone dietro il programma spaziale sono anche i suoi nemici giurati e questo non cambia."

Indiana Jones 5 nei guai dopo le disastrose proiezioni test? [RUMOR]

Voller, il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, è ispirato in parte alla vita reale ddel nazista trasformato in ingegnere della NASA Wernher von Braun. "È un uomo che vorrebbe correggere alcuni degli errori del passato", anticipa l'attore danese. "C'è qualcosa che potrebbe rendere il mondo un posto molto migliore in cui vivere. Gli piacerebbe metterci le mani sopra. Anche Indiana Jones vuole metterci le mani sopra. E così, abbiamo una storia".

Diretto da James Mangold, Indiana Jones 5 vede nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Boyd Holbrook, James Mangold, Jez e John-Henry Butterworth, Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. L nuova avventura arriverà nei cinema a giugno 2023.