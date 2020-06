Inception torna al cinema per festeggiare i 10 anni: ecco quando

Inception, il film di Christopher Nolan, torna al cinema, poco prima dell'approdo in sala di Tenet, per festeggaire i 10 anni dal debutto sul grande schermo: ecco quando.

Inception torna al cinema: il 17 luglio, a pochi giorni dall'approdo nelle sale italiane dell'attesissimo Tenet, Warner Bros. Pictures, in collaborazione con gli esercenti cinematografici, ha deciso di riportare sul grande schermo il capolavoro di Christopher Nolan.

L'occasione sono i primi 10 anni del film con Leonardo DiCaprio e Warner Bros. ne approfitterà per mostrare dei filmati inediti di Tenet, che debutterà poi il 3 agosto. Gli spettatori assisteranno inoltre ad un'anteprima esclusiva di tutte le altre usciti imminenti della Warner Bros. Come ha affermato Toby Emmerich, Presidente di Warner Bros. Pictures Group: "È passato più tempo di quanto potessimo immaginare dall'ultima volta che abbiamo visto un film sul grande schermo, e per omaggiare i fan di Christopher Nolan in attesa dell'uscita di Tenet, siamo altrettanto entusiasti di riportare il suo capolavoro, Inception, nelle sale il 17 luglio, in occasione del suo decimo anniversario".

Joseph Gordon-Levitt in una scena del film Inception

Inception, thriller d'azione e fantascienza del 2010 scritto e diretto da Christopher Nolan, che l'ha anche prodotto con Emma Thomas, vede protagonista Leonardo DiCaprio nei panni di un professionista abile nell'estrarre informazioni infiltrandosi nel subconscio dei suoi obiettivi. Gli viene così offerta la possibilità di cancellare la sua storia criminale, ma in cambio dovrà impiantare un'idea di una persona nel subconscio di un bersaglio.

Il cast comprende anche Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Dileep Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger e Michael Caine.