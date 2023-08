Aspettando Oppenheimer, le collaborazioni tra Cillian Murphy e Christopher Nolan

Tra le più evidenti peculiarità del cinema di Christopher Nolan ve n'è una molto ricorrente: quella di instaurare collaborazioni con gli stessi attori da un film all'altro. Non è una regola, ovviamente, ma il regista britannico adora circondarsi a più riprese di interpreti che già conosce e nei quali pone la massima ammirazione.

Oppenheimer: un primo piano di Cillian Murphy

Christian Bale ha preso parte alla trilogia del Cavaliere Oscuro e a The Prestige; Tom Hardy a Inception e Dunkirk; Joseph Gordon-Levitt sempre a Inception e a Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno; Anne Hathaway a quest'ultimo e a Interstellar; e potremmo ancora proseguire. Poi c'è l'attore più ricorrente in assoluto nella filmografia nolaniana, ovvero Michael Caine, che ha preso parte a ben sette opere del regista, da Batman Begins fino a Tenet, a cui aggiungere un cameo in Dunkirk. In attesa dell'uscita italiana di Oppenheimer, dodicesima pellicola firmata da Nolan, vogliamo concentrarci su un altro amico dell'autore britannico, che con il nuovo film giungerà alla sua sesta collaborazione con il regista: è Cillian Murphy, l'attore irlandese che avrà il ruolo dello scienziato e fisico statunitense.

Oppenheimer: Cillian Murphy in una foto del film

Nell'arco di diciotto anni, da Batman Begins a Oppenheimer, è possibile affermare che Nolan e Murphy abbiano affiancato i propri percorsi artistici, ritrovandosi molto spesso. L'attore ha interpretato personaggi profondamente differenti in questi sei film, mostrando la propria poliedricità e sfoderando un talento non comune. Per rendere omaggio a Cillian Murphy e avvicinarci all'arrivo di Oppenheimer, andiamo dunque nel dettaglio e riscopriamo tutte le sue collaborazioni con Christopher Nolan.

1. Batman Begins (2005)

Vuole vedere la mia maschera? La uso nei miei esperimenti. Probabilmente non metterà paura a uno come lei. I matti invece... li terrorizza!

Christian Bale in una sequenza d'azione di Batman Begins

Dopo i risultati contrastanti ottenuti a metà anni Novanta con Batman Forever ma, soprattutto, con Batman e Robin, Warner Bros. Pictures e DC Entertainment attesero qualche anno per tornare a discutere del futuro cinematografico dell'eroe mascherato di Gotham. Reduce dai successi di critica con Memento e Insomnia, Christopher Nolan fu il regista individuato per il rilancio del franchise. Con la collaborazione di David S. Goyer, l'autore britannico scrisse una origin story in grado di esplorare le origini di Batman, raccontando anche la sua entrata in scena nella lotta contro il crimine.

Batman Begins sarebbe diventato con il tempo il reboot per antonomasia, preso ad esempio da tanti altri cinecomic realizzati successivamente, e ancora adesso punto di riferimento per ogni autore che intenda riscrivere completamente un personaggio. Nel ruolo di Bruce Wayne/Batman venne scelto Christian Bale; quello di Alfred Pennyworth venne invece assegnato a Michael Caine. Ad essi si aggiunsero Gary Oldman come tenente Gordon, Liam Neeson come Ducard/Ra's Al Ghul e Katie Holmes nel ruolo di Rachel Dawes, personaggio creato appositamente per il film e non presente nei fumetti. Insieme a loro altri tre attori straordinari come Morgan Freeman (Lucius Fox), Tom Wilkinson (Carmine Falcone) e Rutger Hauer (Earle).

Christian Bale e Cillian Murphy in una scena di Batman Begins

Oltre a Ra's Al Ghul, il villain scelto da Nolan e Goyer per il primo capitolo di quella che sarebbe divenuta una trilogia fu Jonathan Crane/Spaventapasseri (Scarecrow in originale), per la cui interpretazione venne individuato proprio Cillian Murphy, che aveva peraltro sostenuto il provino anche per il ruolo di Batman. Essere scelto come Spaventapasseri fu la fortuna dell'attore, che offrì una prova sensazionale: psichiatria brillante, egli è però un criminale dalla duplice identità che colpisce le proprie vittime indossando una maschera e spruzzando un gas allucinogeno velenoso. Alleatosi con Ra's Al Ghul, si scontrerà inevitabilmente con Batman che, ancora alle prime armi, inizialmente rischierà di soccombere contro Spaventapasseri, salvo poi trovare le contromisure adatte in un secondo momento.

2. Il Cavaliere Oscuro (2008)

Ti ho detto che la mia miscela ti avrebbe fatto viaggiare. Ma non in posti in cui ti sarebbe piaciuto andare.

Una scena d'azione del film Il cavaliere oscuro (2008)

Nel secondo capitolo della trilogia, la presenza di Jonathan Crane si riduce notevolmente, anche perché il villain del film è ovviamente lo straordinario Joker interpretato dal compianto Heath Ledger. Ad ogni modo, dopo il prologo della rapina alla banca condotta dal clown criminale, c'è spazio per alcune scaramucce tra Batman e Spaventapasseri, che adesso si dedica al traffico di droga e in particolare a nuove sostanze che egli evidentemente spaccia per i suoi loschi profitti.

Il cavaliere oscuro è il cinecomic per eccellenza, punto di riferimento assoluto per il genere: un film che unisce action, fantastico e dramma con una perfezione registica assoluta.

3. Inception (2010)

Se questo è un sogno, basta che mi uccida per svegliarmi, giusto?

Leonardo DiCaprio e Cillian Murphy nel film Inception

Dom Cobb è un ladro professionista, ma agisce in una maniera molto particolare: penetra nei sogni altrui per estrarre informazioni da fornire ai clienti che l'hanno ingaggiato. Questo è il compito che gli assegna anche il magnate giapponese Saito il quale, dopo aver testato le capacità di Cobb e dei suoi collaboratori, gli chiede di entrare nella mente dell'ereditiere Robert Fisher per fare l'esatto opposto: anziché carpire degli elementi, instillare in lui l'idea di dividere l'impero economico che il padre gli ha lasciato. Fisher, infatti, è il principale concorrente in affari di Saito su scala internazionale, e soltanto disgregando quello che il giovane rampollo si ritrova tra le mani, egli potrà ancora competere sul piano industriale. Così, Cobb ricostruisce la propria squadra e, pur portandosi dietro i demoni del passato e una grave accusa che pende sulla sua testa, cercherà di riguadagnare la libertà che solo accontentando Saito potrà raggiungere.

Leonardo DiCaprio e Cillian Murphy sul set di Inception con Christopher Nolan

Un sogno dentro un sogno, scendendo fino a tre livelli di profondità: la missione incredibile di Cobb prenderà forma in un film assolutamente straordinario. Inception è il più ambizioso e ipnotico film di Christopher Nolan, ancora adesso oggetto di dibattito tra il pubblico, il quale continua a chiedersi se alla fine quella trottola (il totem che aggancia il protagonista alla realtà) giri o cada giù. Quattro Premi Oscar vinti e un cast eccezionale, composto da Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Tom Berenger e Michael Caine. Ma, soprattutto, Cillian Murphy, nel ruolo di Robert Fisher, il personaggio centrale dell'intera missione di Cobb, perché è nella sua mente che si svolgerà l'innesto. Una interpretazione che racconta esattamente i vari stati d'animo del personaggio, che appare inizialmente smarrito, salvo poi comprendere esattamente di dover prendere piena consapevolezza di sé stesso e del proprio ruolo per trovare un posto nel mondo, nonostante si trovi a dover gestire un impero del quale lui, di fatto, non è mai stato parte.

4. Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno (2012)

Bane non ha nessuna autorità, qui. Qui si decide la pena. Allora, a lei la scelta: esilio o morte!

Il cavaliere oscuro – Il ritorno: una foto dal set

Nel terzo capitolo della trilogia di Batman, torna ancora una volta il personaggio di Spaventapasseri, ma in questa occasione senza maschera quanto, piuttosto, con il volto reale del dottor Crane. Nella Gotham conquistata da Bane, il folle psichiatra è stato nominato "giudice popolare", all'interno di un tribunale senza alcuna autorità. Lì, mentre criminali e oppressi detengono il potere, vengono portati tutti i cittadini facoltosi del nuovo regime instaurato dal terrorista mascherato e, come se fosse una corte marziale, viene stabilita la condanna. "Esilio o morte" è la scelta che i giudicati devono compiere: l'esilio, in realtà, è di per sé stesso una pena capitale, in quanto prevede l'impossibile attraversamento di uno specchio d'acqua completamente ghiacciato, dove finire sul fondo e ibernare è inevitabile conseguenza.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno è una "monumentale conclusione di un'epica trilogia", come è stata definita a più riprese: un film che lascia senza fiato per l'altissimo tasso di spettacolarità, e nel quale il percorso del Bruce Wayne/Batman raccontato da Christopher Nolan giunge alla fine, prima di rinascere nuovamente. Sebbene in poche scene, ma certamente più significative rispetto ai pochi attimi de Il Cavaliere Oscuro, Cillian Murphy si congeda dal personaggio di Crane con un'interpretazione brillante e dal tono simile a quanto visto in Batman Begins.

5. Dunkirk (2017)

Siete marinai della domenica, non la marina! Dovreste restare a casa!

Dunkirk: Cillian Murphy in una scena del film

Con Dunkirk, Christopher Nolan si avvicina per la prima volta al genere bellico e in particolare al racconto della Seconda Guerra Mondiale. Il film si sviluppa attraverso tre differenti piani temporali e tre diversi punti di osservazione: la terra, il mare e il cielo. Tutto accade nei giorni della cosiddetta Operazione Dynamo, che tra fine maggio e inizio giugno del 1940 consentì alla quasi totalità dell'esercito britannico di mettersi in salvo e sfuggire dalla pressione dei tedeschi, che avevano chiuso gli Alleati sulle coste di Dunkerque in un accerchiamento che appariva ormai fatale.

Dunkirk: Cillian Murphy e Tom Glynn-Carney in una scena del film

In un cast stellare composto, tra gli altri, da Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Jack Lowden, James D'Arcy, Barry Keoghan e Tom Hardy, spicca ancora una volta l'intensa interpretazione di Cillian Murphy, che qui ha il ruolo di un soldato tremante, salvato dalle acque da una delle imbarcazioni civili che il governo di Winston Churchill ha inviato verso la costa francese. Il terrore è nei suoi occhi: quando comprende che la nave sta facendo rotta nuovamente verso Dunkerque, il soldato si ribellerà, certo di andare incontro alla morte se tornerà indietro. Le conseguenze saranno drammatiche. Una prova molto significativa, che ha confermato l'ulteriore crescita artistica di Murphy che, anche in poche battute, riesce a catturare la scena mirabilmente.

6. Oppenheimer (2023)

Lei è l'uomo che ha dato loro il potere di distruggere sé stessi, e il mondo non è pronto.

Oppenheimer: Cillian Murphy durante una scena

Oppenheimer segna, dopo l'intermezzo action di Tenet, il ritorno alla Seconda Guerra Mondiale di Christopher Nolan ma, soprattutto, il primo ruolo da protagonista in un film del regista britannico per Cillian Murphy. Egli è lo scienziato e fisico Robert J. Oppenheimer, direttore del laboratorio di Los Alamos, nel New Mexico, durante l'esecuzione del progetto Manhattan, che nei primi anni Quaranta del secolo scorso portò alla creazione della bomba atomica.

Giunto nelle sale americane e britanniche lo scorso 21 luglio, Oppenheimer sarà nei cinema italiani a partire dal 23 agosto, pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico. Unanimi i consensi della critica e degli spettatori finora, e i risultati straordinari al botteghino confermano l'ennesimo successo ottenuto da Nolan il quale, dopo tanti anni insieme a Warner Bros. Pictures, per la prima volta ha stretto l'accordo per la distribuzione con Universal Pictures. Molti sono stati gli attestati nei confronti del cast, dal quale spicca senza dubbio Cillian Murphy, la cui prova è stata applaudita apertamente e si candida per la ribalta alla prossima stagione dei premi.

Oppenheimer: Cillian Murphy in una scena corale

Un genio tormentato, Oppenheimer, che si renderà progressivamente conto dell'impatto sull'intera umanità del suo lavoro, fino a prendere le distanze da quanto egli stesso aveva contribuito a creare. Nella prova attoriale di Murphy emerge il conflitto di un individuo straordinario, ma fortemente realista e per questo angosciato, che comprenderà come l'uomo non possa riuscire a controllare qualcosa di più grande di lui, e i cui effetti possono essere assolutamente devastanti.

Nel cast, insieme a Cillian Murphy, anche Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Josh Hartnett, Casey Affleck, Benny Safdie, Jason Clarke e molti altri interpreti.

