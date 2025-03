Imma Tataranni 5 si farà, ma sarà l'ultima stagione? Ecco cosa sappiamo

Nemmeno il tempo di elaborare la stagione 4 che già si pensa a Imma Tataranni 5. La buona notizia è che, come quel topolino pare avere annunciato negli ultimi minuti del finale di stagione, un nuovo ciclo di episodi si farà. Quella un po' meno buona è che ineffetti potrebbe essere l'ultimo per lo "sceriffo" di Matera sul piccolo schermo.

La quinta stagione sarà quella finale?

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: una foto dal set

Una premessa è doverosa: la RAI non ha ancora ufficializzato una nuova stagione per Imma Tataranni ma il rinnovo è praticamente cosa fatta. Un dato su tutti: in questa stagione televisiva, Imma Tataranni, Mina Settembre e Il conte di Montecristo (di cui non si esclude il ritorno) sono le uniche fiction Rai ad aver superato sempre i 4 milioni di spettatori, stracciando la concorrenza senza appello.

La PM di Matera ha ottenuto un simile risultato con una quarta stagione giudicata dal pubblico più debole delle precedenti, eppure ogni settimana gli stessi spettatori non hanno mancato di seguire fedelelmente le sue avventure.

La Rai non si lascerà sfuggire nè una storia nè dei personaggi che sono ormai così familiari a una platea sempre più frammentata, tra l'offerta degli altri canali e le piattaforme streaming, e difficile da accontentare.

C'è poi un altro fattore che mette al sicuro Imma Tataranni 5, e sono le dichiarazioni dagli addetti ai lavori, a iniziare dalla protagonista Vanessa Scalera. In un'intervista con Il Fatto Quotidiano, l'attrice ha dichiarato: "Abbiamo ultimato la quarta stagione, e io pensavo di chiudere qui, ma poi Moira, la mia manager, mi ha detto: 'Facciamo una quinta stagione e salutiamo in grande stile'". La sua frase racchiude sia una notizia buona che una cattiva. Dato per certo il rinnovo, la PM materana saluterà davvero per sempre con i prossimi episodi?

Se Scalera non ha mai nascosto la propria volontà di voler evitare saghe da stagionia due cifre, d'altro canto pesa la possibile assenza di una delle trame che più hanno appassionato il pubblico in questi anni: la storia d'amore tra Imma e Ippazio Calogiuri. Alessio Lapice dovrebbe aver detto addio, a Matera e alla serie, nella terza puntata della quarta stagione, ma, come lo sceneggiatore Salvatore De Mola non ha mancato di ricordare in un'intervista con Fanpage, in TV niente è più labile delle parole "addio" e "fine".

Di cosa parlerà Imma Tataranni 5?

Imma Tataranni. Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo durante un confronto nella quarta stagione.

Il ritorno di Calogiuri, una seconda possibilità con Pietro, Imma che decide di rimanere single (scelta che sarebbe coerente con quella fatta nella stagione appena conclusa di scegliere se stessa non per forza in relazione a un uomo). Le ipotesi per i prossimi episodi sono già tante, a fare chiarezza ci ha pensato il regista, Francesco Amato, durante la conferenza stampa: "La quinta stagione si farà, e sarà l'occasione per esplorare ulteriormente le vicende personali e professionali di Imma, arricchendo il personaggio con nuove sfide e colpi di scena".

Anche De Mola ha fornito alcune indicazioni, che dovranno però essere prima discusse con la creatrice del personaggio, la scrittrice Mariolina Venezia: "Continueremo a raccontare la libertà di una donna che non si accontenta delle scelte facili. Stare con Pietro potrebbe essere una scelta di comodo. Ma Imma è una donna da comfort zone? Metteremo in discussione questa possibilità. La cosa più bella in questo mestiere è mettere il personaggio in grave difficoltà, portarlo a fare cose che non avrebbe mai fatto. Lo senti che sta male, ma d'altra parte il tuo mestiere è quello di raccontare storie. Quindi nella quinta stagione, che non sappiamo se sarà l'ultima, metteremo Imma in difficoltà".