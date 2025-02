Imma Tataranni 4 da stasera su Rai 1: quante puntate andranno in onda, il cast, anticipazioni del 23 febbraio

Stasera su Rai 1 in prima serata torna Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni, con casi e avventure della stagione 4: la trama, chi torna nel cast, per quante settimane ci farà compagnia.

Ad annunciare Imma Tataranni 4 è stata una scoppiettante conferenza stampa, e il momento del suo ritorno in TV è finalmente arrivato: stasera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione. A due anni di distanza dalla stagione precedente, la PM di Matera, interpretata da Vanessa Scalera, è pronta ad affrontare il terremoto che ha sconvolto la sua vita privata.

Da quante puntate è composta Imma Tataranni 4

Imma Tataranni. Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Barbara Ronchi in una scena della quarta stagione.

Come era accaduto in precedenza, anche la stagione 4 di Imma Tataranni torna con un numero ridotto di appuntamenti. Sono solo 4 le puntate con cui la PM materana, nata dalla penna di Mariolina Venezia, ci farà compagnia. Andranno in onda ogni domenica sera su Rai 1 in prima serata, con finale di stagione previsto per il 16 marzo.

Ogni puntata sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva e poi on demand nei giorni successivi. Il primo atto della nuova stagione è stato reso disponibile sulla piattaforma già ieri, ma non sappiamo cosa la RAI deciderà di fare con i tre appuntamenti successivi.

Pietro o Calogiuri? Dove eravamo rimasti alla fine della stagione 3

Imma Tataranni. Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo durante un confronto nella quarta stagione.

Nella terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, una profonda distanza ha diviso Imma dal marito Pietro, colpevole di essersi lasciato conquistare dall'adrenalinica voglia di vivere di Sara, giovane paleontologa poi tragicamente scomparsa. A causa di questa vicenda, Imma vive un momento di forte delusione e finisce tra le braccia del maresciallo Calogiuri. L'attrazione tra i due, quindi, dopo 18 puntate, si concretizza in un rapporto sessuale nel finale della stagione 3.

Anticipazioni della prima puntata, "Provaci ancora, Imma"

Il sostituto procuratore di Matera, Imma Tataranni, si è rifugiata a casa di Diana per affrontare la crisi più profonda della sua vita: il suo matrimonio con Pietro è in bilico e il legame con Calogiuri, dopo aver ceduto al suo fascino, agita i suoi pensieri. Nessuno sa dove sia finita e tutti la cercano: Pietro, Calogiuri, Vitali e persino la Moliterni.

Imma Tataranni. Vanessa Scalera e Barbara Ronchi per le vie di Matera nella quarta stagione.

Nel frattempo, Valentina si concentra sui suoi studi, cercando di mantenere le distanze dai problemi dei genitori, mentre Brunella continua la sua vita assistita dal nipote Salvatore. Diana invece comincia a sentire la fatica della convivenza con Imma e Filomena è preoccupata che suo figlio possa separarsi, temendo le conseguenze di uno scandalo.

Quando Pietro finalmente trova Imma, i due si confrontano e lei confessa di averlo tradito con il maresciallo Calogiuri. Tra i due la distanza appare insanabile. Sopraffatta dallo stress, Imma ha un malore improvviso e viene ricoverata in ospedale, dove si ritrova, come suo solito, a indagare sulla misteriosa morte del medico Egidio Calbi.

Mentre cerca di destreggiarsi tra le tensioni personali e le intuizioni investigative, il suo legame con Calogiuri si fa più intenso, lasciandola a interrogarsi su ciò che desidera davvero per il suo futuro.

La trama di Imma Tataranni 4

Imma Tataranni. Una scena familiare nella quarta stagione.

La nuova stagione riprende il filo del racconto proprio dalla crisi del matrimonio di Imma e Pietro che, al di là dell'immutato affetto per la figlia Valentina, sono chiamati a capire cosa provano l'una per l'altro e a decidere se proseguire la loro vita insieme o separarsi. La PM di Matera cerca di approfondire le ragioni dell'attrazione che ha sempre provato per il maresciallo Calogiuri, per capire cosa rappresenta davvero e come abbia potuto convivere questa attrazione con il legame che tuttora la unisce al marito.

Pietro, dal canto suo, elabora il lutto per la morte violenta di Sara, cerca di affrancarsi da Imma, si cimenta nell'emancipazione dalla madre, la signora De Ruggeri, e viene sostenuto in questo percorso dall'incontro stimolante con l'istrionico scrittore Vasco Parisi.

In procura, con la passione di sempre e con l'aiuto di Diana - cancelliera e amica insostituibile che ambisce a diventare giudice di pace - Imma porta avanti le sue indagini col memorabile piglio e con gli inevitabili scontri che caratterizzano da sempre il rapporto col procuratore capo Vitali.

Calogiuri in questa stagione non può sempre affiancarla perché occupato nella cattura del pericoloso boss Cenzino Latronico, il mandante dell'agguato a Romaniello in cui il maresciallo ha rischiato di morire. E sarà questa operazione sotto copertura a decidere il suo futuro a Matera.

Il cast

Imma Tataranni. Carlo Buccirosso e Monica Dugo durante un confronto nella quarta stagione.

Non ci sarebbe Imma Tataranni sul piccolo schermo senza Vanessa Scalera, che torna a vestire i panni dell'integerrima PM materana per la quarta stagione. Ad affiancarla torneranno ancora una volta Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri, marito di Imma), Alessio Lapice (il maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (Diana De Santis, cancelliera, amica e da poco coinquilina di Imma).

Accanto a loro anche Carlo Buccirosso, nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali, Cesare Bocci, in quelli del pregiudicato Saverio Romaniello, Alice Azzariti, Valentina, la figlia di Imma e Pietro, Dora Romano, la suocera che non ha mai sopportato Imma, la new entry Tommaso Ragno, nei panni dello scrittore amico di Pietro, e Nello Mascia, il boss Cenzino Latronico.