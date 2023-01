IMDb: al secondo posto della lista dei film più attesi del 2023 c'è un titolo scioccante

IMDb ha appena pubblicato la sua lista ufficiale dei film più attesi del 2023. Lista che contiene qualche sorpresa scioccante come la presenza, in seconda posizione, dell'horror indie Winni.

Diretto da Rhys Frake-Waterfield, il film horror dovrebbe raccontare la storia di Pooh e Pimpi mentre vanno su tutte le furie dopo essere stati abbandonati da Christopher Robin. Un primo trailer del film ha già anticipato che Winnie The Pooh: Blood and Honey sarà un film per un pubblico adulto, ricco di violenza, sangue e paura.

Winnie The Pooh: Blood and Honey, il trailer dello slasher "disneyano"

Nell'elenco appena pubblicato da IMDb dei film più attesi del 2023, calcolato utilizzando i dati degli utenti dal sito Web, Winnie the Pooh: Blood and Honey è il secondo film più atteso dell'anno. Al primo posto c'è Barbie di Greta Gerwig, con Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese al terzo posto e Oppenheimer di Christopher Nolan al quarto posto. Il resto della top 10, in ordine crescente, comprende La Sirenetta, Super Mario Bros. Il Film, Indiana Jones e la ruota del destino, John Wick: Capitolo 4, The Expendables 4 e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.