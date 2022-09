Winnie The Pooh: Blood and Honey, il trailer dello slasher "disneyano"

Primo sguardo al folle e sanguinario Winnie The Pooh: Blood and Honey nel trailer del film indie diretto da Rhys Frake-Waterfield.

Svelato il trailer dell'horror slasher indie Winnie the Pooh: Blood and Honey, atteso dai fan fin dl primo annuncio. Il film diretto da Rhys Frake-Waterfield rilegge in chiave horror le avventure dei popolari personaggi Disney.

In questa versione della storia classica, Christopher Robin si iscrive al college e abbandona i suoi vecchi amici, il che porta i due ad abbracciare i loro mostri interiori.

"Christopher Robin se n'è andato senza dargli da mangiare, il che ha reso la vita di Pooh e Piglet piuttosto difficile", ha spiegato Waterfield a Variety, descrivendo in dettaglio la trama. "Poiché hanno dovuto badare a se stessi, sono essenzialmente diventati selvatici. Quindi sono tornati alle loro radici animali. Non sono più addomesticati, sono come un orso e un maiale feroci che vogliono andare in giro a caccia di prede".

Winnie The Pooh: Blood and Honey è stato girato in 10 giorni in Inghilterra, non lontano da Ashdown Forest, fonte di ispirazione per l'immaginario Bosco dei 100 Acri di Milne in cui sono ambientate le storie di Winnie the Pooh. Sebbene Waterfield abbia rifiutato di rivelare il budget per il film slasher, ha detto che il pubblico "non si deve aspettare una produzione di livello hollywoodiano". Jagged Edge Productions, che Waterfield gestisce con il co-produttore Scott Jeffrey, ha realizzato il film e ITN Studios ha già firmato per distribuirlo.

Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott recitano nel film horror, che è statao realizzato grazie alla cessazione dei diritti sulla storia originale che diventa di dominio pubblico. i personaggi di Tigro e Ih-Oh non compaiono proprio per un problema di diritti, anche se il regista afferma che la storia nella sua mente è che Pooh e Piglet erano talmente affamati che si sono mangiati Ih-Oh.