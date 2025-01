Poohniverse: Monsters Assemble, ecco cosa sappiamo sul maxi crossover horror

Novità importanti sul film Poohniverse: Monsters Assemble, nuovo capitolo del franchise horror che trasforma i personaggi dell'infanzia in temuti e spietati villain. Il Twisted Childhood Universe reimmagina i personaggi in chiave orrorifica.

Dopo il successo di pubblico del primo film dedicato a Winnie the Pooh, sono stati prodotti altri lungometraggi che debutteranno presto sullo schermo in questa veste inedita come Bambi, Peter Pan e Pinocchio, tutti culminanti nel crossover Poohniverse: Monsters Assemble.

Il periodo d'uscita di Poohniverse: Monsters Assemble

Il regista e produttore Scott Chambers ha condiviso un aggiornamento sul periodo d'uscita del maxi crossover, che dovrebbe essere realizzato in estate, con l'idea di distribuirlo intorno a Halloween 2025.

In caso contrario, il piano B è distribuirlo nel primo trimestre del 2026:"Ho intenzione di girare quest'estate ma dipende. Se riusciremo a completarlo e distribuirlo per Halloween 2025, lo farò sicuramente. Non voglio però fare le cose di fretta, perché so che le aspettative dei fan di questo genere di film sono piuttosto alte. Non voglio realizzarlo in fretta per poi deludere tutti. Mi prenderò il mio tempo ma non lavoro mai lentamente, non è il mio stile. Penso che il periodo ideale sia Halloweene 2025 ma se lo manchiamo probabilmente usciremo nel primo trimestre del 2026".

I film del franchise Twisted Childhood Universe

Dopo il successo di pubblico di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, seguito da Winnie-the-Pooh: Tutto sangue e niente miele, le prossime uscite prevedono Peter Pan's Neverland Nightmare, Bambi: The Reckoning e Pinocchio: Unstrung.

Il più atteso rimane Poohniverse: Monsters Assemble che potrebbe catturare l'attenzione anche di coloro che sinora non si sono avvicinati al franchise horror.