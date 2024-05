Pinocchio horror promette un mare di gore, Peter Stormare è Geppetto

Dopo Winnie the Pooh e Peter Pan, anche Pinocchio andrà ad arricchire quella svolta horror-gore che sta interessando i personaggi delle fiabe per l'infanzia.

La storia per bambini, più volte adattata sul grande schermo, diventerà l'ultimo film indipendente introdotto nel mondo estremamente sanguinoso e cruento di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, lo slasher a basso costo che ha fatto parlare di sé per aver trasformato il gioviale orso di A. A. Milne in uno spietato serial killer (e per aver incassato 5,2 milioni di dollari al botteghino dopo essere costato meno di 50.000 dollari).

Variety ha riportato i dettagli di Pinocchio: Unstrung. Dopo Sangue e Miele, Rhys Frake-Waterfield dirigerà il film, che si affiderà poco ai VFX e presenterà il personaggio di Pinocchio come una bambola in carne e ossa. Secondo le ultime news del casting, Peter Stormare dovrebbe interpretare Geppetto.

Todd Masters della MastersFx (creatore di Chucky nel film Child's Play del 2019) si occuperà di tutti gli animatronics e delle marionette, mentre i Prosthetics Studio (i cui crediti includono i film delle saghe Harry Potter e Star Wars) si occuperà di gran parte del gore pratico. L'inizio delle riprese è previsto per settembre e l'uscita è prevista per gennaio.

"Sarà una rappresentazione di Pinocchio estremamente unica e vietata ai minori", ha dichiarato Frake-Waterfield. "Presenterà un alto numero di uccisioni, una sovversione della storia originale e un sacco di gore pratico. Darò il benvenuto a Pinocchio nel Poohniverse con il botto".

Arriverà anche il crossover in stile Avengers?

All'inizio di quest'anno, Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, il suo partner alla guida della prolifica casa di produzione Jagged Edge Productions, hanno presentato "Poohniverse: Monsters Assemble", un crossover in stile Avengers che riunisce Pooh e altri amati personaggi per bambini diventati cattivi.

Oltre a Pooh, tra gli altri personaggi previsti figurano Bambi, Campanellino, Pinocchio, Peter Pan, Tigro, Pimpi, il Cappellaio Matto e la Bella Addormentata, la cui produzione dovrebbe iniziare quest'anno. Come Pinocchio, anche Bambi e Peter Pan hanno in cantiere film autonomi.