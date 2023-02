Il trono di spade, Whoopi Goldberg mostra a Kit Harington il suo bagno a tema: "E il sedile è riscaldato"

Whoopi Goldberg frequenta Westeros più di quanto ci si potrebbe immaginare. L'attrice, fan de Il trono di spade, ha rivelato a Kit Harington, ospite del suo talk show The View, il suo gabinetto ispirato alla serie HBO che contiene un "vero trono di ferro col sedile riscaldato".

"Whoopi ha un vero Trono di Spade nel suo camerino", ha spiegato la co-conduttrice Sara Haines, rivelando una foto del bagno con una decorazione a tema trono spade appesa sopra.

Kit Harington, 36 anni, interprete di Jon Snow, non ha potuto fare a meno di ridere e applaudire quando la foto è stata visualizzata sullo schermo dietro di lui.

Il trono di spade: Kit Harington anticipa il mood dello spinoff su Jon Snow: "Lui non sta bene"

Whoopi Goldberg, 67 anni, ha espresso il suo amore per la serie HBO spiegando di aver provato in tutti i modi ad avere il cast ospite del suo talk show, ma le riprese egli altri impegni lo hanno impedito:

"Dal primo giorno, questa serie è stata la mia preferita e lo è ancora. Quando voglio vedere qualcosa di veramente divertente, me la rivedo. Perché è un grande show, e grazie per averlo fatto."

Goldberg ha poi chiesto a Kit Harington quale fosse la scena più difficile da girare. "Mi piacerebbe dire che è una di quelle scene in cui sono in battaglia... ma non è così", ha ammesso lui. "Stavo cercando di cavalcare quei draghi, che è proprio la cosa più scomoda che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Non voglio farlo mai più".