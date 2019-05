Il trono di spade, la replica del Trono di Ferro all'asta!

I fan de Il trono di spade che hanno spazio in salotto, saranno felici di sapere che la replica del Trono di Ferro sta per andare all'asta.

Secondo Empire, la casa d'aste Profiles In History starebbe per mettere all'asta la replica del Trono di Ferro realizzato con oltre 1000 spade dall'alito del drago di Aegon Targaryen, Balerion il Terrore Nero. L'asta prenderà il via il 27 giugno a Los Angeles. La replica è apparsa in pubblico nel 2014 nella Game Of Thrones: The Epic Fan Experience di New York, quando George R.R. Martin e alcuni membri del cast presentarono la replica al vincitore di un concorso.

L'asta include, inoltre, un dipinto dei personaggi de Il trono di spade realizzato dall'artista Sanjulian, apparso nel 2013 al SXSW Festival. Chi è già orfano de Il trono di spade dopo il gran finale può metter mano al portafogli e aggiudicarsi una di queste opere.