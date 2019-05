Il Trono di Spade: la tazza di Starbucks "incriminata" ispira uno sketch del SNL

Il Trono di Spade 8x04 è stato al centro dell'attenzione online a causa della presenza inaspettata di una tazza di Starbucks, ora al centro di un divertente sketch di Saturday Night Live.

Nella puntata, poi riproposta nuovamente dalla tv via cavo HBO dopo aver rimosso quell'elemento, Daenerys era infatti stata mostrata seduta a Grande Inverno con l'oggetto posizionato sul tavolo di fronte a lei.

Durante la puntata di Saturday Night Live andata in onda pochi giorni fa gli autori della trasmissione hanno proposto lo sketch dedicato agli errori di continuità e agli oggetti che non dovrebbero essere presenti, prendendo ispirazione proprio da quanto accaduto nell'ultima stagione della serie Il trono di spade.

Kyle Mooney interpreta nel video Frank Parisi e ricorda alcuni degli errori compiuti anche in famosi film come Shakespeare in love, ovviamente in modo ironico ed esilarante, arrivando persino a parlare delle abitudini sessuali di Harvey Weinstein.

Emma Thompson, che ha condotto la puntata, è inoltre apparsa in una scena ispirata a Downton Abbey in cui indossa delle cuffie per ascoltare la musica, entrano in scena delle pizze consegnate a domicilio e viene indossato un cappello per bere birra.

Ecco il divertente video:

