Il Trono di Spade, una star dello show confessa di non aver ancora visto il finale

Una delle star de Il trono di spade ha confessato di non aver ancora visto il finale della serie tv che tanto ha diviso il pubblico. Dopo la messa in onda del sesto episodio dell'ottava stagione, le reazioni sono state intense e c'è chi ha addirittura lanciato una petizione per riscrivere il finale, insoddisfatto delle scelte degli autori.

Il Trono di Spade: Gemma Whelan in un'immagine di The Broken Man

Anche le star della serie HBO si sono divise nei giudizi, ma c'è qualcuno che quel finale ancora non è riuscito a vederlo. Si tratta dell'attrice Gemma Whelan, interprete del personaggio di Yara Greyjoy, una delle figure chiave de Il trono di spade. A sorpresa, Gemma Whelan ha ammesso di non aver visto il finale della serie tv: "So cosa succede. Sono tornata a casa e mio marito stava guardando l'ultimo episodio e ne ho visto un po', ma mi mancavano tutti gli episodi precedenti perché non avevamo internet a casa."

Il Trono di Spade: Sophie Turner non vuole riprendere il ruolo di Sansa Stark

Gemma Whelan ha messo in chiaro di essere una grande fan della serie tv e di essere grata per l'opportunità che gli è stata fornita di poter recitare in uno show così amato e popolare.

"E' stato davvero divertente. Avere un lavoro simile nel proprio curriculum cambia le cose per sempre, ma in termini di cose tangibili nella vita è difficile valutare l'impatto. Senza dubbio, mi aiuterà molto."

Nel finale de Il trono di spade Yara Greyjoy diventa sovrana delle Isole di Ferro, al servizio del nuovo re Bran Stark. Questo finale è stato considerato una vera sorpresa, anche se gli sceneggiatori della serie tv avevano in mente da tempo questa scelta. Potete leggere la nostra recensione dell'episodio finale Il trono di spade 8x06.