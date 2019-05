Il Trono di Spade: Sophie Turner non vuole riprendere il ruolo di Sansa Stark

Dopo la fine de Il Trono di Spade, Sophie Turner ha detto abbastanza chiaramente che non ha nessuna intenzione di riprendere in futuro il ruolo di Sansa.

Il Trono di Spade è finto da poco e Sophie Turner senta la mancanza di Sansa. Tuttavia la giovane attrice britannica, in un'intervista con Sky News, ha assicurato di non avere nessuna intenzione di riprendere il ruolo della figlia di Ned Stark, neppure se dovessero proporle sul piatto d'argento uno spin-off.

Non si tratta solo del fatto che, al momento, Sophie è impegnatissima nella promozione del suo X-Men: Dark Phoenix: come ha spiegato, sul set de Il Trono di Spade ha trascorso 10 anni della sua vita, che sono stati i 10 anni più belli ma li considera ormai una parentesi chiusa. "Ho lasciato Sansa in un'ottima posizione, adesso sento che è arrivato il momento di lasciarla andare. Immagino che se mi chiedessero di interpretarla ancora magari per uno spin-off potrebbe essere addirittura traumatico".

Alla fine della stagione 8, infatti, Sansa non è solo riuscita ad ottenere per sè il titolo di sovrana del Nord, ma ha anche visto riconosciuta dal nuovo re, suo fratello Bran, la piena autonomia delle sue terre settentrionali.

Ancor di più dell'ottimo epilogo per quello che, nel corso degli 8 anni de Il trono di spade, è sempre stato uno dei personaggi più sfortunati, è un altro il dettaglio che fa sentire Sophie Turner sollevata: gli spoiler. "È bello non dover più tenere tutti quei segreti! Ho passato così tanto tempo a tenere tutto per me che quasi mi manca. Sono sicura che ogni tanto penserò: "Vorrei ancora custodire tutti quei segreti sullo show e fare i conti con i cecchini della HBO". Per il momento, però, può bastare.

E se anche il ciclo di Sophie Turner con Il Trono di Spade si è concluso, altrettanto non si può dire per noi fedeli spettatori: non solo lo spin-off prequel Bloodmoon è ufficialmente in produzione, ma stando alle parole di George R.R. Martin dovrebbero arrivarne presto altri tre. Senza contare che lunedì 3 giugno su Sky Atlantic andrà in onda il documentario Game of Thrones: The Last Watch.