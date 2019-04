Il trono di spade ha il record di virus tra le serie tv piratate

Il trono di spade è la serie dei record, anche del record di virus e malaware nella versione piratata. Se non siete preoccupati di infrangere la legge scaricando gli episodi illegalmente, dovreste essere preoccupati di rompere il vostro computer. Kaspersky, compagnia che produce antivirus, ha diffuso un report svelando quali sono le serie pirata con il maggior numero di malaware del 2018 e naturalmente Il trono di spade svetta in testa.

Kaspersky ha analizzato le 31 serie tv più popolari e più piratate dello scorso anno, da Stranger Things a The Handmaid's Tale e Westworld, analizzando la loro presenza sui siti di pirateria e su Torrent. Delle 31 serie analizzate, Kaspersky ha trovato 126.340 casi di malware.

Ecco i risultati:

Il trono di spade, The Walking Dead e Arrow sono le serie più ricche di malware

Gli episodi fake de Il trono di spade contano il 17 percento di malware

Il primo e l'ultimo episodio di ogni stagione de Il trono di spade sono i più pericolosi da scaricare, il primo episodio della prima stagione "Winter is Coming" è uno dei più ricchi di malware

American Horror Story ha fatto i danni maggiori, con ogni malaware posto in un episodio capace di infettare una media di tre utenti

Il Trono di Spade 8: una foto di Emilia Clarke

A rendere ancora più interessante l'analisi è il fatto che nel 2018 non sono stati diffusi nuovi episodi de Il trono di spade. E' facile immaginarsi cosa accadrà a breve quando l'ottava e ultima stagione della serie HBO approderà in tv e, di conseguenza, anche sul web in versione pirata.

Il trono di spade 8: chi vincerà? 5 personaggi con buone probabilità di sopravvivenza

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà composta da 6 episodi. I primi due episodi dureranno 60 minuti, mentre i successi circa 80, proprio come dei film. La nuova stagione approderà sugli schermi televisivi di tutto il mondo a partire dal 14 aprile, in Italia la vedremo su Sky Atlantic.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!