Il Trono di Spade, le reazioni mortificate del cast riunito a guardare la prima stagione

Il cast de Il trono di spade si è riunito per riguardare insieme la prima stagione e le reazioni sono mortificate.

John Bradley e Kit Harington nell'episodio Cripples, Bastards, and Broken Things di Game of Thrones

Il video della reunion del cast de Il trono di spade, promossa da Conan O'Brien, sarà inclusa nel Bly-ray della "Game of Thrones: The Complete Collection". Per il momento è stata diffusa una divertente clip che mostra le reazioni di Maisie Williams, Sophie Turner, Kit Harington e Isaac Hempstead Wright alla visione della prima stagione. Gli attori si dicono mortificati da ciò che vedono.

Il Trono di Spade 8: come la serie racconta la nostra Storia

Maisie Williams ha iniziato a girare Il trono di spade all'età di 12 anni così vedere la sua reazione di fronte al suo volto da bambina è memorabile. Lo stesso accade con Kit Harington alla visione di se stesso 20enne che descrive l'eccitazione per il ruolo di Jon Snow. Harington ha esclamato un sonoro "fuck off" quando la sua versione giovane è apparsa all'improvviso sullo schermo.

La "Complete Collection" in Blu-ray sarà disponibile per l'acquisto a dicembre. Il box include tutte le otto stagioni della serie HBO, incluso il documentario Game of Thrones: The Last Watch, scene cancellate e una featurette di 30 minuti sulla storia dello show con i creatori David Benioff e D.B. Weiss.