Il trono di spade ha rivelato l'identità del Re della Notte?

Il Re della Notte ha fatto la sua comparsa nel primo episodio dell'ottava stagione de Il trono di spade fornendo preziosi indizi sull'identità del personaggio. Da tempo i fan si interrogano sulla vera identità del temibile villain e dopo la visione della premiere dell'ottava e ultima stagione, le nebbie potrebbero diradarsi presto.

Il trono di spade: Kit Harington con Emilia Clarke nella premiere di stagione, Winterfell

Nel corso della premiere (qui trovate la recensione del primo episodio dell'ottava stagione de Il trono di spade) gli spettatori hanno visto un giovane ucciso dagli White Walkers il cui corpo è stato scoperto nel mezzo di una spirale. Quando il ragazzo è tornato in vita, confermando la sua nuova identità di white walker pronto a unirsi all'esercito del Re della Notte, il simbolo della spirale è ricomparso, stavolta infuocato. Secondo alcune teorie questo simbolo, comparso già in passato nella serie HBO, confermerebbe che il re della Notte era un membro della casata Targaryen.

Come vediamo nel tweet qui sopra, un fan solerte ha raccolto una serie di immagini di tutte le volte in cui i White Walkers hanno creato il simbolo della spirale mettendolo a confronto con il sigillo dei Targaryen per metterne in luce le somiglianze.

Questo non è l'unico indizio che ci porta a pensare al legame tra il Re della Notte e i Targaryen, nella settima stagione abbiamo visto il villain cavalcare un drago che ha trasformato in un altro membro del suo esercito. Sappiamo che i Targaryens sono gli unici in grado di cavalcare i draghi, come ci hanno ricordato Danaerys Targaryen e Jon Snow, il che farebbe pensare che il re della Notte un tempo era un membro della Casata dei Targaryen. Prevediamo che presto l'identità del villain verrà rivelata con un colpo di scena. Nel frattempo potete approfondire gli spoiler e le anticipazioni sull'ottava stagione de Il trono di spade che potete seguire anche in streaming in italiano.

