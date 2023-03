Il trono di spade, Kristian Nairn sulla morte di Hodor: "Non mi aspettavo il lutto nazionale e tutti i meme"

Uno dei tratti più indelebili de Il trono di spade è la sofferenza che causa tra i fan per colpa di alcune morti che lasciano un segno indelebile nella mente e nel cuore degli spettatori. Fra queste quella di Hodor ha sicuramente ferito molto più di tante altre, restando un momento indimenticabile, e un trauma difficile da superare per tutti. Durante una recente intervista Kristian Nairn, l'attore che lo interpreta, ha rivelato che non si sarebbe mai aspettato una reazione del genere da parte dei fan.

Il trono di spade: Kristian Nairn nell'episodio The Children

"Non mi aspettavo che [la morte di Hodor] sarebbe stato un problema così grande. Era un personaggio minore. So che era uno dei preferiti dai fan, ma non credevo che la sua dipartita avrebbe portato a quel livello di lutto nazionale, e a tutti i meme... è una cosa che mi lascia senza fiato, e ne sento ancora parlare ogni giorno", ha detto l'attore de Il trono di spade a Sffgazette. Kristian Nairn ha aggiunto: "Sono passati forse cinque anni, ma non passa giorno in cui qualcuno non si avvicini a me o non mi contatti in qualche modo per parlarne. E mi va benissimo!".

Successivamente l'attore ha raccontato di quanto gratificante sia stata la sua esperienza sul set de Il trono di spade e di quanto difficile fosse la scena in cui il suo Hodor ha perso la vita, sacrificandosi per gli altri personaggi sul posto. A differenza di altre persone (ne ha parlato anche Bella Ramsey di questa cosa), inoltre, ha apprezzato l'ultima stagione della serie, rivelando che la salita al trono di Bran ha dato un senso al sacrificio di Hodor: "Sembrava che forse Hodor non fosse morto per niente. Ha salvato il re. So che alcune persone non erano contente che fosse re. Io ero molto felice, ovviamente".