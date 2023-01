Il Trono di Spade, Bella Ramsey rivela: "I fan della serie si lamentano spesso con me del finale"

La star de Il Trono di Spade e The Last of Us Bella Ramsey ha raccontato che spesso i fan della serie HBO basata sui libri di George R. R. Martin si lamentano con lei del finale

Fra Il Trono di Spade e The Last of Us, Bella Ramsey è una delle stelle stelle emergenti del piccolo schermo. Ma i fan della serie fantasy HBO ispirata ai libri di George R. R. Martin non hanno dimenticato come è andato a finire lo show, e spesso se ne lamentano proprio con la giovane attrice, come ha recentemente rivelato lei stessa.

The Last of Us è la serie del momento, e i suoi protagonisti, Pedro Pascal e Bella Ramsey, stanno ricevendo elogi a destra e sinistra per il loro lavoro nella serie. Ma c'è un altro titolo HBO che viene spesso tirato in ballo quando si parla con la giovane interprete di Ellie, la serie hit Il trono di spade, che tuttavia ha fatto anche parecchio discutere per via di un finale da molti giudicato "affrettato" e "pasticciato", "non adatto" a quella che è stata la qualità dello show soprattutto nelle prime stagioni.

E di questa insoddisfazione i fan sembrano abbiano preso l'abitudine di lamentarsene proprio con Ramsey, che ha raccontato al Jimmy Kimmel Live! come la gente venga da lei a "parlar male, per lo più" dello show.

"Ti chiedono ancora di Game of Thrones?" indaga il presentatore.

"Oh si, di continuo" risponde l'attrice.

"E quali sono le domande più frequenti?" continua Kimmel.

"Mi chiedono spesso cosa ne ho pensato del finale. Ma non so, non ho una vera opinione al riguardo. Così gli chiedo invece cosa ne hanno pensato loro" spiega.

E poi aggiunge "Li lascio parlare quanto vogliono di quanto sia stato bello, o il più delle volte brutto... Di solito trascorrono una decina di minuti buoni a inveire contro il finale, e io sto lì seduta ad asciltarli, e poi dico 'Ok, ok, arriverdci, è stato bello conoscerti'".

Il trono di spade 8, Emilia Clarke sul finale: "Impossibile accontentare tutti"

"Generalmente, l'opinione comune è che non fosse granché" conclude Ramsey sul finale dello show "A me è sembrato ok".

E voi, cosa ne avete pensato del finale di Game of Thrones? Passereste 10 minuti a lamentarvene con Bella Ramsey?