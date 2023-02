Il Trono di Spade: Kit Harington e Rose Leslie in attesa del secondo figlio

Da amanti sul set a coppia nella vita reale. Kit Harrington e Rose Leslie, grandi protagonisti de Il Trono di Spade, si sono sposati al termine dello show e hanno avuto il primo figlio nel 2021. Adesso il piccoletto si prepara ad accogliere un fratellino o una sorellina, come annunciato da Kit Harrington durante la sua ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

"Nostro figlio avrà lo shock della vita quando scoprirà di avere un fratello o una sorella. Sì, Rose è incinta. Sono terrorizzato all'idea perché con il primo figlio eravamo ancora in una fase embrionale, cercavamo di capir come comportarci. Adesso siamo più esperti e quindi tutto avviene con più rapidità. Stiamo cercando di prepararlo, non penso abbia concettualmente capito quello che sta per accadere".

Jimmy Fallon ha poi chiesto all'attore aggiornamenti sul potenziale spinoff de Il Trono di Spade, incentrato proprio su Jon Snow, ma la sua risposta è stata sibillina: "Non posso dire nulla al riguardo, ma non so se si farà davvero".

Pur senza menzionare direttamente lo spinoff su Jon Snow, che secondo quanto anticipato dovrebbe intitolarsi proprio Snow, Harington aveva in passato anticipato lo stato d'animo del personaggio dopo la fine de Il trono di spade dichiarando:

"Quando lo lasciamo alla fine dello show c'è sempre questa sensazione di come... penso che volevamo una sorta di piccolo sorriso, come a far capire che le cose vanno bene. Ma Jon non sta bene".