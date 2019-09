Il trono di spade, Kit Harington: "Non ho ancora visto l'ultima stagione"

La star de Il trono di spade, Kit Harington, non ha visto l'ultima stagione della serie tv.

Il trono di spade: Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

L'attore, ospite alla cerimonia di consegna degli Emmy 2019, che ha visto Il trono di spade trionfare con 12 premi, ha confessato di non aver ancora visto il gran finale dello show.

"Vi dirò una cosa... controversa. Non ho ancora visto la fine dello show" ha svelato l'attore inglese alla stampa nell'incontro post-cerimonia per poi proseguire "ma so cosa ho fatto per girarla. E' stata dura e tutti noi ci abbiamo messo il massimo impegno e passione. So che ciò che è stato fatto è stato fatto per amore della storia. Sapevamo che questo era giusto per i personaggi perché li abbiamo vissuti per 10 anni. Le polemiche non ci hanno influenzato."

Il Trono di Spade 8: i nostri voti ai protagonisti di Game of Thrones