Emmy 2019: Il trono di spade conquista 12 premi per l'ultima stagione

Gli Emmy 2019 hanno decretato il trionfo de Il trono di spade che festeggia 12 premi.

Il trono di spade: Peter Dinklage festeggia l?Emmy per l'ultima stagione

La serie fantasy HBO ha concluso la sua storia alla grande portando a casa 12 premi, tra cui quello per la miglior serie drammatica e quello per il miglior attore non protagonista in un dramma andato a Peter Dinklage (qui l'elenco completo dei vincitori degli Emmy 2019).

La scorsa settimana Il trono di spade aveva vinto 10 premi tecnici ai Creative Arts Emmys dopo aver ottenuto un totale di 32 nomination per l'ultima controversa stagione.

Tra i candidati, Kit Harington come miglior attore, Emilia Clarke come miglior attrice, quattro candidature come miglior attrici non protagoniste (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner e Maisie Williams) e tre miglior attori non protagonisti (Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau e Peter Dinklage).

Parte del cast de Il trono di spade è salito sul palco degli Emmy dichiarando quanto la serie è stata importante per le loro carriere.

"Credo che tutti noi concordiamo nel pensare che l'ultima stagione, per noi, sia stata incredibilmente importante" ha esclamato Sophie Turner. "Non avevamo idea di come sarebbe finita, chi avrebbe tradito chi e chi avrebbe conquistato il trono."

"Per quanto desideravamo che lo show andasse avanti per sempre" ha aggiunto Maisie Williams "stasera possiamo finalmente ringraziare tutti coloro che lo hanno guardato."

Kit Harington ha concluso: "Grazie all'Academy. E' stato un viaggio incredibile con il vecchio Jon Snow. Sono felice di essere stato candidato".