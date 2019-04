Il Trono di Spade: HBO contro Donald Trump: "Non usi la serie per scopi politici!"

Il Trono di Spade è stata la fonte di ispirazione per un tweet di Donald Trump e la produzione della serie non ha esitato a criticare la scelta compiuta dal presidente americano.

Il miliardario ha infatti commentato la diffusione del rapporto Mueller dichiarando la sconfitta dei suoi avversari con un'immagine, dalla grafica ispirata allo show della HBO, in cui dichiarava: "Game over".

La reazione della tv via cavo che trasmette Il trono di spade è stata quasi immediata e in un comunicato si sottolinea: "Pur capendo l'entusiasmo per la serie, ora che è arrivata l'ultima stagione, continuiamo a preferire che la nostra proprietà intellettuale non venga utilizzata per scopi politici".

Il tweet pubblicato da Donald Trump non era il primo in cui il presidente "rubava" slogan della serie: parlando dell'Iran aveva scritto "Le sanzioni stanno arrivando" in stile Ned Stark.

In quel caso, come avvenuto in queste ore, HBO e le star della serie avevano condannato la scelta, dando voce alle reazioni furiose del cast, non ottenendo però alcun risultato: il politico aveva addirittura fatto stampare dei poster con quell'immagine per utilizzarlo in un evento pubblico a gennaio.

Poco più di una settimana fa, Trump aveva inoltre innervosito la Warner Bros. usando il font e la colonna sonora della trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan in un finto trailer ideato come spot elettorale.

Alec Baldwin: "Donald Trump? Batterlo come Presidente USA sarebbe facile"